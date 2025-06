Balão com 33 tripulantes cai no interior de SP e uma pessoa morre

Um balão com 33 pessoas caiu na cidade de Capela do Alto, no interior de São Paulo, na manhã deste de domingo, 15. Uma mulher grávida, que estava no balão, morreu em decorrência do acidente.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a queda ocorreu por volta de 7h50 da manhã deste domingo. A vítima chegou a ser socorrida e leva a um hospital em Sorocaba (SP), mas não resistiu aos ferimentos. Os passageiros receberam os primeiros socorros da Guarda Civil Municipal ainda no local do acidente.

Segundo informações, durante o voo, o piloto, que não foi identificado, tentou pousar em áreas inadequadas e não conseguiu, o que teria resultado na queda dos passageiros. A delegacia de Tatuí, que assumiu o caso, determinou a prisão em flagrante do piloto por homicídio culposo.

Além da Polícia Civil, o Instituto de Criminalística (IC) e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) também foram acionados para investigar o caso.

A cerca de meia hora de distância do local onde ocorreu o acidente, acontecia 0 38º Campeonato Brasileiro de Balonismo. O voo dos balões previsto para a manhã deste domingo foi cancelado pela organização por questões de segurança, devido à previsão de fortes ventos.

A reportagem entrou em contato com a Confederação Brasileira de Balonismo, mas não obteve retorno.