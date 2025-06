Festa de Santo Antônio continua em Ribeirão Pires

A programação da 47ª edição da tradicional Festa de Santo Antônio, que começou nesta sexta-feira (13), continua neste sábado (14), a partir das 14h, com forró, quadrilha, feira de artesanato e shows ao vivo, incluindo a apresentação especial do projeto “Sábado com Dança” e o show da Banda Forroteando. No domingo (15), a festa segue com mais gastronomia típica e o grande encerramento com Fabinho Zabumbão e Banda.

Na desta sexta-feira, centenas de visitantes comemoraram o dia do santo com música, sabores típicos das festas juninas e manifestações culturais no Complexo Ayrton Senna.

O casal Daniel e Natália Rodrigues aproveitaram a festa ao lado do filho Eduardo, já pelo segundo ano consecutivo. "A história dela com Santo Antônio sou eu", brincou o marido.

A programação começou com apresentações musicais e o burburinho das barracas, onde o cheirinho de canjica, pernil, milho, pastel e vinho quente se misturava à animação dos festeiros. Um dos destaques da noite foi o tradicional “chá do padre”, que ganhou uma versão gourmet na barraca da Casa do Norte – mais cremoso e servido em copo especial, com borda de amendoim torrado.

“O nome já é um atrativo e faz com que muitos curiosos venham para experimentar. É mais do que um simples chá de amendoim, é sabor”, contou Fernanda Pelinson, que participa pelo segundo ano consecutivo da festa.

Realizada pela Paróquia Nossa Senhora de Fátima, com apoio da Prefeitura de Ribeirão Pires, a festa integra o Circuito Religioso da cidade e reforça as tradições culturais da Estância. A entrada é solidária: basta doar 1 kg de alimento não perecível ou 1 kg de ração para pets.

“A Festa de Santo Antônio é uma das celebrações que une fé, cultura e solidariedade, valorizando nossas tradições e fortalecendo a identidade de Ribeirão Pires. Ficamos felizes em ver tantas famílias reunidas nesse clima de alegria e união”, destacou o prefeito Guto Volpi.

Moradores de Mauá, Ricardo Gonçalves da Silva trouxe os filhos Giovanni e Gianlucca, 13 e 2 anos respectivamente, para curtir a festa. "Sempre bom quando tem área kids para as crianças. Aqui, protegido do frio e do tempo", comentou.

FÉ

Antes da programação no Complexo Ayrton Senna, a devoção a Santo Antônio mobilizou fiéis para a missa e a tradicional procissão, conduzidas pelo padre Mário, que foi pároco na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Ribeirão Pires, até o fim de maio deste ano. Com terços nas mãos e esperança no coração, muitos agradeceram graças alcançadas ou fizeram pedidos – especialmente aqueles que acreditam no poder do santo casamenteiro.

"Há 44 anos, eu e meu esposo - Francisco Cuntiero - vivemos essa fé juntos. Tenho uma gratidão que não cabe no peito por tudo o que ele já fez na minha vida. Foram tantos milagres, tantos momentos de fé, que me emociono só de lembrar. Santo Antônio é como um membro da nossa família", comentou Antônia Bebel Lopes Cuntiero, devota do Santo e moradora do Jardim Mirante.