Devotos de Santo Antônio se mobilizam por bênçãos na região

O Festival Sabores de Paranapiacaba está de volta. A segunda edição está sendo realizada durante todo este mês, sempre aos finais de semana, nos horários de funcionamento do comércio local das partes alta e baixa.

Na primeira quinzena a programação será simultânea ao Festival de Cinema. Juntos, cultura e gastronomia trazem um toque de nostalgia e valorização dos produtos mais tradicionais da vila ferroviária como cambuci e café, frutos nativos da Mata Atlântica como juçara, além das Pancs (plantas alimentícias não convencionais) encontradas na vila.

Neste ano estão confirmados mais de 40 estabelecimentos. O desafio é criar pratos típicos ou bebidas com ingredientes que têm identidade com a Vila. O cambuci é fruto símbolo e foi tombado como patrimônio de Santo André. As Pancs são cultivadas na região e trazem o sabor da terra. Já o café é responsável pela construção da primeira ferrovia paulista, pois os produtores precisavam escoar a produção até o Porto de Santos. No cardápio constam comidas salgadas e doces como polenta com frango e ora-pro-nóbis; baião de três com cambuci; carne ao molho de café, entre outras.