Prefeitura de Mauá fecha quatro ferros-velhos por falta de documentação

A Prefeitura de Mauá lacrou quatro ferros-velhos durante operação conjunta de fiscalização realizada na noite desta terça-feira (1). A ação envolveu a Secretaria de Segurança Pública, o IPEM-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), a Guarda Civil Municipal e as Polícias Civil e Militar.

O objetivo da operação é coibir os furtos de fios de cobre, tampas de bueiro, hidrômetros e outros metais, intensificando a fiscalização em locais que atuam na compra e venda desse tipo de material. A atividade foi feita com base em trabalho de inteligência e análise de dados, identificando pontos que funcionavam fora dos parâmetros legais, inclusive durante a madrugada, sem alvará de funcionamento ou documentação obrigatória.

“Por determinação do prefeito Marcelo Oliveira (PT), estamos ampliando o rigor na fiscalização de estabelecimentos que lidam com materiais sensíveis. Estamos utilizando as forças de segurança da cidade e também contando com o apoio do IPEM-SP, órgão técnico do Governo do Estado de São Paulo, que atua na verificação de balanças e equipamentos de medição. Nosso objetivo é garantir que tudo funcione dentro da legalidade. Se for legal, tudo certo. Se for ilegal, vai fechar”, afirmou o Secretário de Segurança Pública, Matheus Ferreira.

A participação do Ipem-SP nessa força-tarefa também foi destacada pela liderança do instituto. “A atuação integrada com a Prefeitura de Mauá mostra a importância da união entre os órgãos públicos no combate a irregularidades”, enfatizou o superintendente do Ipem-SP, Marcos Heleno Guerson de Oliveira Junior.

Nenhum local fiscalizado na operação estava devidamente autorizado a funcionar conforme as normas vigentes. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, as fiscalizações ocorrerão de forma contínua, em dias e horários alternados, com base nos indicadores criminais e mapeamento estratégico de áreas sensíveis.

A proposta é evitar que materiais de origem ilícita encontrem canais de escoamento, atuando com firmeza na prevenção ao crime e na proteção do patrimônio público e privado. A ação reforça o compromisso da atual gestão com a ordem pública, a legalidade e o enfrentamento aos danos causados por furtos de infraestrutura.

Denúncias podem ser feitas de forma pelo telefone 153 ou pelos canais oficiais da Prefeitura 11 4512-7661 ou 7662.