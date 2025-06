Vila Marina. A antiga escola. O reencontro. Professora Marlizinha. A emoção da volta.

O pioneiro grupo escolar de Vila Marina foi criado na Praça Angelo Ricci quando era governador do Estado Adhemar de Barros.

O mesmo decreto que o criou - número 42.703-B, de 29-11-1963 - trata da criação de várias outras escolas, na Capital e no Interior, várias das quais em Santo André, São Bernardo e Mauá.

O Grupo Escolar de Vila Marina recebeu o título de 3º estágio, com nove classes.

ENCONTRO

No próximo dia 28, um sábado, uma turma de ex-alunos do antigo Grupo Escolar Ângelo Ricci, que ficava na Vila Marina (infelizmente não existe mais), se reunirá na sede do Vasquinho, na Vila América, em Santo André.

Esta agenda tem muito a ver com memória, afeto e recordações. A cereja do bolo será uma pessoa formidável, que está com 87 anos e foi nossa professora. Impossível não se emocionar ao fazer este relato.

Talvez o evento não represente algo importante para a memória da nossa cidade e para a memória coletiva de nossa região, más para nós o valor histórico é ímpar e imensurável, vez que a maioria da turma está completando 60 anos de idade.

Para as crianças e adolescentes de hoje será uma oportunidade de reflexão. Uma forma de mostrar que no futuro eles estarão na mesma posição que estamos hoje, de nos rever, de rever a nossa professora. Assim, aproveitem o convívio de hoje com seus mestres-educadores.

Ademar Carlos de Oliveira - Santo André

INTERCÂMBIO

Trocamos mensagens com o Ademar. E ficamos sabendo:

1 – A professora querida que participará deste encontro será a Senhora Marly Therezinha Pereira Oliveira, Marlizinha, que continua a residir em Santo André.

2 – O Grupo Escolar Angelo Ricci trocou de nome. Passou a se chamar Emeief Professor José Lazzarini Junior. Sua antiga estrutura foi demolida na gestão do prefeito Aidan Ravin, que por sinal foi aluno da escola.

3 – O mesmo prefeito Aidan construiu, exatamente no mesmo endereço das antigas estruturas, o atual prédio da escola

4 – O encontro do dia 28 começará ao meio-dia e se estenderá a tarde toda. O Vasquinho fica na Rua Erato, 223, próxima ao Estádio Bruno Daniel.

NOTA DA MEMÓRIA – A página sente-se feliz em dar notícias como esta. A memória do Grande ABC passa pela escola, a de hoje e a de ontem. A experiência e a iniciativa dos antigos alunos da “Angelo Ricci” são um exemplo a ser seguido.

Teremos, em novembro, o 16º Congresso de História do Grande ABC, desta vez em São Bernardo.

No 15º Congresso, realizado em Santo André, sentimos a ausência da escola. Quem sabe no próximo tenhamos a presença de alunos como esta turma maravilhosa que vai se reunir no Vasquinho. Contando história, fazendo memória.

Ademar Carlos de Oliveira, esta é a sua história, a história da sua coletividade, cada qual seguindo caminhos diversos após o tempo das aulas de mestras como Dona Marlizinha. Não temos dúvidas: rolarão lágrimas de felicidades. Parabéns!

Crédito do conjunto de fotos – Ademar Carlos de Oliveira (divulgação)

EXERCÍCIO. Professora Marlizinha em 1971 com a aluna Simone, no então ciclo Primário do Grupo Escolar Ângelo Ricci; e o processo de demolição das antigas instalações, substituídas pela atual Emeief Professor José Lazzarini Junior, à Rua Coronel Seabra, 1.201, Vila Marina, em Santo André

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Domingo, 15 de junho de 1975 – Edição 2773

INDÚSTRIA – Fiolax, a fábrica de Pelé instalada em Rio Grande da Serra, solicitava concordata preventiva.

Fiolax possuía 160 funcionários. Produzia borrachas para vedação de automóveis, limpadores de para-brisa, borrachas de amortecedores e elásticos perfumados para sutiãs.

SÃO BERNARDO – No antigo campo de futebol do Meninos, em Rudge Ramos, vai ser criada uma praça pública em estilo oriental.

EM 15 DE JUNHO DE...

1905 – Crescia a greve dos estivadores do Porto de Santos, com a adesão dos carroceiros da cidade e dos funcionários da Companhia Docas. Os armazéns da Estrada de Ferro São Paulo Railway não abriram. Todo o trabalho paralisado em Santos.

William Speers, superintendente da SPR, divulgava nota sobre a suspensão do recebimento de cargas para aquele destino (Santos), “até segundo aviso”.

Lisboa, 13 – O governo ativava a organização dos depósitos oficiais de vinho nas colônias e no estrangeiro, principalmente no brasil e Argentina.

1915 – Do correspondente do Estadão em São Bernardo: a fim de servir no exército, atualmente em guerra com a Áustria, deve seguir por estes dias para a Itália um grupo de moços aqui residentes.

NOTA DA MEMÓRIA – A Sociedade Cultural Ítalo-Brasileira, de Santo André, mantém em ponto de honra da sua sede um registro desta participação andreense na I Guerra Mundial.

1920 – Agressão em São Bernardo. Um carroceiro de 34 anos levou uma facada de um contendor na venda de Domingos Dell’Antonia. Internado no hospital de misericórdia de São Paulo, em estado grave.

Ampliava-se a greve dos ferroviários na Itália. Trens deixavam de circular em Milão, Gênova, Livorno e Cremona.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Piquete

E mais: Arez (RN), Capinópolis (MG), Itajaí (SC), Monteirópolis (AL), São José dos Quatro Marcos (MT), Tefé (AM), Três Lagoas (MS), Valparaíso de Goiás (GO) e Witmarsum (SC).

Hoje é o aniversário do Estado do Acre.

HOJE

Dia Mundial de Combate à Violência contra o Idoso

Dia do Paleontólogo

Santíssima Trindade

15 de junho

“Tudo o que o Pai tem é meu”.

João 16,12-15.

A Igreja Católica celebra, neste domingo, a Solenidade da Santíssima Trindade, o mistério central da fé cristã: um Deus em três pessoas – o Pai, o Filho e o Espírito Santo.

Ilustração – Arquidiocese de Juiz de Fora (MG).

Hoje é o Dia de São Vito. No Brás, em São Paulo, realiza-se a 107ª festa em seu louvor, padroeiro do bairro.