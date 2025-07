Serviço 710 chega ao fim até 28 de agosto, aponta concessionária

Passageiros beneficiados pelo Serviço 710, que permite a circulação de trens entre Rio Grande da Serra e Jundiaí, já podem esperar pelo encerramento dessa operação até 28 de agosto. A data vem da concessionária Tic Trens, que assume, a partir daí, a operação supervisionada da Linha 7-Rubi, sob acompanhamento da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). A empresa pública seguirá comandando a Linha 10-Turquesa, que passa a ter a expectativa de ser estendida até a Zona Oeste de São Paulo, para atenuar o impacto.

De acordo com a Tic Trens, subsidiária do Grupo Comporte, o contrato de concessão da Linha 7-Rubi prevê a ocupação parcial dos postos operacionais e de manutenção do ramal, que passará a ficar restrito entre a Estação Palmeiras-Barra Funda e Jundiaí. Segundo nota da concessionária, essa fase de transição e a nova delimitação do trecho devem seguir o escopo estabelecido no acordo assinado junto ao Estado. Desse modo, os operadores de trens da empresa não poderão ir adiante em direção à Estação Luz e ao Grande ABC.

O encerramento do Serviço 710 também foi confirmado pelo diretor-presidente da Tic Trens, Pedro Moro, que comandou a CPTM entre 2019 e 2024, a canais de informação voltados à mobilidade urbana. “Nossos maquinistas estão sendo treinados pelo que está no contrato, com o trem (modelo) 9500 no trecho Barra Funda e Jundiaí. Eles não podem seguir de Barra Funda até Luz. Por isso, não há como manter o Serviço 710. Então (o fim da integração com a Linha 10-Turquesa) precisa ser em agosto”, afirmou.

Por enquanto, a CPTM, por meio da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), apenas informa que o serviço será descontinuado no início do segundo semestre. O Diário questionou novamente autarquia sobre a data de descontinuidade da integração entre as linhas 7-Rubi e 10-Turquesa, e a partir de quando o eixo ferroviário que atende a cinco cidades do Grande ABC – Santo André, São Caetano, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra – será estendido até Barra Funda, mas não houve retorno até o fechamento da matéria.

Há quatro anos em operação, o Serviço 710 possibilita a passageiros que embarcam nos trens na região consigam acesso à Zona Oeste de São Paulo e a cidades posteriores do trajeto sem necessidade de transferência a outros serviços metroferroviários, assegurando uma viagem mais rápida e tranquila.

Com a interrupção da circulação contínua de trens nos eixos ferroviários, a Linha 10-Turquesa passaria a ter, novamente, como terminal a Estação Luz. De acordo com a Artesp, porém, o governo do Estado já realizou estudos para expansão até a Barra Funda, a fim de facilitar a transferência para a Linha 7-Rubi.

A Linha 10-Turquesa também será concedida à iniciativa privada até o fim deste ano, segundo o governo do Estado, no lote Grande ABC-Guarulhos. A futura concessionária será responsável por construir a Linha 14-Ônix de VLT (Veículo Leve sobre Trilhos), que circulará de Santo André a Guarulhos.

