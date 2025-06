Bruninho & Davi encerram programação do Arraial Solidário neste domingo

O Arraial Solidário em Santo André termina neste domingo (15) com apresentação da dupla Bruninho & Davi. O evento conta ainda com atrações para toda a família, barracas de comidas e bebidas típicas, além de um arrecadômetro que segue contabilizando as doações entregues na entrada da principal festa junina beneficente da cidade – o ingresso vale 2 kg de itens não perecíveis ou agasalho.

“Não deixem de prestigiar nosso Arraial, que está repleto de solidariedade, acessível e cheio de alegria para todos. Venham para o Paço e participem doando alimentos ou agasalho”, reforçou o prefeito Gilvan Ferreira.

A principal atração musical deste sábado (14) foi a banda de forró universitário Falamansa, que animou o público com os sucessos “Xote da Alegria", "Rindo à Toa", "Oh! Chuva", "Avisa", entre outros.

Neste sábado, o chefe do Executivo caminhou pelo Arraial Solidário ao lado da primeira-dama Jéssica Roberta e conferiu a diversidade gastronômica das 56 barracas de entidades assistenciais cadastradas pelo Fundo Social de Solidariedade.

Entre as opções estão hambúrguer gourmet, espetinhos de churrasco, fogazza, tempurá, yakissoba, hot dog, lanche de carne louca, pernil, batata frita, milho, baião de dois, feijão tropeiro e porco, doces e bolos gourmet, fondue e espeto de frutas.

Neste sábado também subiram ao palco os DJs Robson Garcia e Jadna; Forró Donna Anna, com clássicos do Nordeste; Grupo de Dança Dançarte; Saudade Sertaneja com Allan e Maicon, André Mello e Diego e Valente e Soberano; além de Joenne Rocha.

Todas as atrações e a programação completa estão no site www.arraialsolidariosantoandre.com.br.

Além da programação musical e gastronômica, o evento ainda conta com espaço para pessoas com deficiência; bingo solidário (com possibilidade de pagamento via Pix diretamente para a conta do Fundo Social de Solidariedade) com rodadas neste domingo, às 14h30, às 17h e às 19h30; brincadeiras gratuitas (touro mecânico, pescaria, martelo de força e argolas), brindes personalizados, tenda de vacinação contra a gripe para o público a partir dos 6 meses, entre outras atrações.

O Arraial Solidário 2025 é uma realização da Youp, com patrocínio de Versátil Engenharia, Coop e Terracom, e apoio do Fundo Social de Solidariedade e da Prefeitura de Santo André.

Confira a programação:

Domingo - 15/6

12h – DJ Juninho JJ

13h – Os Colombinos + Banda Marolado

14h30 – Bingo solidário

15h – Nação Brothers + Paulinho Nação

17h – Bingo solidário

18h – Edu Ribeiro + Eder Palmiéri

19h30 – Bingo solidário

20h – DJ Harlen Barreto

20h30 – Bruninho & Davi





Serviço

Arraial Solidário 2025

Local: Estacionamento do Paço Municipal

Endereço: Praça IV Centenário, s/n – Centro

Data: 15/6 (domingo)

