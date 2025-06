Música e fé emocionam 15 mil pessoas no penúltimo dia do Arraiá do Paço

O penúltimo dia do Arraiá do Paço de São Bernardo, neste sábado (14), foi marcado por uma noite de muita emoção, música e demonstrações de fé. Cerca de 15 mil pessoas lotaram a Esplanada do Paço Municipal para curtir a programação gratuita da festa, que teve como grande atração o show da dupla Sá & Guarabyra.

Realizado desde 6 de junho com apoio da iniciativa privada, o Arraiá do Paço tem reunido milhares de pessoas em uma celebração que une cultura popular, solidariedade e tradição. No palco, Sá & Guarabyra encantaram o público com um repertório especial, mesclando músicas juninas e seus grandes sucessos como Primeira Canção da Estrada, Pó da Estrada, Roque Santeiro, Dona, Jesus Numa Moto e Sobradinho.

Antes da apresentação, os artistas receberam a visita do prefeito Marcelo Lima e da secretária de Cultura, Samara Dinis, no camarim. “É uma grande honra receber vocês na nossa cidade e proporcionar essa alegria à nossa população, com uma festa gratuita, repleta de música e cultura”, disse o prefeito.

“São Bernardo sempre foi uma base forte dos nossos fãs, e é uma alegria enorme voltar a tocar aqui”, comentou Sá. “Preparamos um repertório especial para essa festa tão bonita”, completou Guarabyra.

Emoção e fé no levantamento do mastro

A noite também foi marcada pelo tradicional levantamento do mastro dos santos juninos – Santo Antônio, São Pedro e São João. A cerimônia, símbolo de fé e gratidão pela colheita, contou com bênção do Padre Gregório, da Basílica de Nossa Senhora da Boa Viagem, a Igreja Matriz da cidade. Ele destacou o valor simbólico do fogo e do mastro como ponto de encontro e preservação da cultura popular: “Esse é um movimento ritual que mantém viva nossa tradição.”

Mantida há mais de 70 anos por Luiz João Marotti, de 93 anos, a tradição ganhou um momento especial de homenagem. Em recuperação de saúde, o sr. Luiz foi representado pelos filhos Gerson Marotti, 56, Denise Aparecida Marotti, 65, e pelo genro Iduílio Gerbelli, 64. “Essa homenagem representa o reconhecimento pelo trabalho e pela dedicação do meu pai ao longo de toda a vida”, disse Gerson, emocionado.

Solidariedade que aquece

Além da programação cultural, o Arraiá do Paço também é um ponto de solidariedade. A entrada é gratuita, mas quem desejar pode contribuir com doações de alimentos, agasalhos ou cobertores, novos ou em bom estado. As arrecadações serão destinadas ao Fundo Social de Solidariedade de São Bernardo. Uma tenda para doações está instalada na entrada do evento, próxima à roda-gigante.

Serviço:

Arraiá do Paço de São Bernardo

Até 15 de junho (domingo) – Esplanada do Paço Municipal

Entrada gratuita – doação voluntária de alimento não perecível, agasalho ou cobertores

Horário: Sábado e domingo, a partir das 13h

Confira a programação de domingo:

13h30 - Tributo à Elis Regina

15h - Marcello Bernardo

16h30 - Breno Faria

18h - Dj Tercio Emo - Projeto Forró Pé de Calçada

20h - Maurício e Mauri

