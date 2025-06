Onde assistir Palmeiras x Porto neste domingo

Palmeiras e Porto se enfrentam neste domingo (15), às 19h do horário de Brasília, no MetLife Stadium, em Nova York.

A disputa faz parte da primeira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes 2025.

O jogo será exibido, ao vivo e gratuitamente, na TV Globo, no canal por assinatura Sportv, no canal do YouTbe CazéTV e no streaming DAZN.





Os times estão no Grupo A do Mundial de Clubes, que conta também com o Al Ahly, do Egito, e o Inter Miami, time de Messi e Suárez.