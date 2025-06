Contra o Porto, Palmeiras dá início ao grande sonho de conquista do Mundial

Em preparação na Carolina do Norte, nos Estados Unidos desde o início da semana, o Palmeiras dará neste domingo, às 19h, o pontapé inicial em busca de um sonho que parece improvável: a conquista do novo Mundial de Clubes. Logo na primeira rodada, o Alviverde encara o Porto, de Portugal, o adversário mais tradicional do grupo. A partida acontece no MetLife Stadium, em Nova Jérsei.

Apesar de o título não ser oficializado pela Fifa, o Verdão se considera campeão mundial, com a conquista do Torneio Internacional de Clubes Campeões, de 1951. Já o time português venceu torneios mundiais em duas oportunidades: 1987 e 2004.

No Grupo A, além do Porto, o Alviverde terá pela frente o norte-americano Inter Miami, do argentino Lionel Messi, e o Al Ahly, equipe multicampeã egípcia.

Apesar de esperar um confronto difícil, o Palmeiras chega em melhor fase do que o Porto. O Verdão lidera o Brasileirão, além de realizar a melhor campanha geral na primeira fase da Copa Libertadores, enquanto os europeus fizeram uma de suas piores temporadas recentes, sem títulos, eliminado na repescagem da Liga Europa e finalizando o Campeonato Português na terceira colocação.

RODADA

Além do confronto entre Palmeiras e Porto, o Mundial de Clubes terá neste domingo mais três jogos: Bayern-ALE X Auckland City-NVZ, às 13h, pelo Grupo C; Paris Saint-Germain-FRA e Atlético de Madrid, às 16h, na Chave B; e Botafogo contra Seattle Sounders-EUA, às 23h, também válido pela Chave B.