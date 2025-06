Brasileiros buscam lugar ao sol em novo Mundial de Clubes

O futebol brasileiro terá representação histórica na Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo serão a imagem – e esperança – do País no torneio que será disputado a partir deste sábado (14), nos Estados Unidos, com término previsto para 13 de julho. No período as ligas nacionais serão paralisadas. Inter Miami e Al-Ahly fazem o jogo de abertura às 21h.

A nova competição reunirá 32 equipes de todos os continentes, espelhando o formato do tradicional Mundial de seleções. As equipes brasileiras conquistaram o direito de disputar a competição com base no desempenho nas últimas edições da Copa Libertadores.

O Palmeiras se classificou como campeão continental de 2021, enquanto o Flamengo garantiu a vaga ao vencer a edição de 2022. O Fluminense, campeão em 2023, também carimbou seu passaporte. Já o Botafogo assegurou sua vaga após conquistar a Glória Eterna em 2024.

Os quatro clubes se preparam para desafio de alto nível técnico, logístico e psicológico. A preparação física, estratégias com foco em diferentes estilos de jogo e a montagem dos elencos serão cruciais.

Este ano, os times tiveram a oportunidade de fazer grandes contratações. O Verdão tem a sua disposição os jogadores Paulinho e Vitor Roque. O Rubro-Negro se reforçou com o meia Jorginho. O Tricolor das Laranjeiras celebrou a vinda do venezuelano Soteldo, enquanto o Glorioso comemorou a chegada de Arthur Cabral.

LEIA TAMBÉM:

Clubes da região miram volta ao cenário nacional

O Palmeiras está no Grupo A, e busca a vitória na estreia contra o Porto, de Portugal, amanhã. No Grupo D, o Flamengo espera começar com o pé direito contra o Espérance, da Tunísia, na segunda-feira (16).

Na Chave F, o Fluminense vem com força máxima contra o poderoso Borussia Dortmund, da Alemanha, na terça. E o Botafogo, no Grupo B, planeja vitória tranquila sobre o Seattle Sounders, neste sábado.

A Fifa distribuirá US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,53 bilhões, pela cotação atual) em prêmios. Caso o campeão seja um clube europeu, poderá receber até R$ 713 milhões, dependendo dos resultados obtidos desde a fase de grupos.

Europeus chegam como favoritos