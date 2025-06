Clubes da região miram volta ao cenário nacional

A Copa Paulista tem início neste fim de semana para os clubes do Grande ABC. Apesar de ser um torneio com menos expressão do que os estaduais do início do ano, é a chance de Santo André e São Caetano voltarem às competições do cenário nacional em 2026.

O torneio reúne 23 clubes de São Paulo em três grupos com seis equipes e outro com cinco, divididos por região. Azulão e Ramalhão estão na Chave 4, juntamente com Portuguesa Santista, Oeste, Taubaté e São José.

Na primeira fase, os clubes se enfrentam entre si em dois turnos, e os quatro primeiros colocados de cada chave seguem na competição. O mata-mata também acontece em partidas de ida e volta. O time campeão escolherá participar da Série D do Brasileiro ou da Copa do Brasil de 2026, enquanto o vice ficará com a competição preterida. Em 2024, o campeão foi o Monte Azul, que escolheu jogar a Série D deste ano.

O Santo André estreia em casa, no Brunão, diante da Portuguesa Santista, às 15h de hoje. O clube tem a meta de ir atrás de seu terceiro troféu da Copa Paulista. O Ramalhão conquistou a competição em 2014 e 2003, quando ainda tinha o nome de Copa Estado de São Paulo.

Para o técnico José Oliveira, o sentimento é de confiança. “Temos uma equipe muito jovem, com média de idade de 22 anos. São meninos que estão com o tanque cheio, então almejamos coisas grandes. O clube e a torcida do Santo André merecem isso. Sonhamos em estar no cenário nacional em 2026”, afirma.

Para a estreia, o treinador confia no “fator casa” para sair com a vantagem diante do clube praiano. “A ansiedade da estreia é normal, mas vamos impor nosso ritmo. Os adversários demoram a se adaptar ao nosso gramado (artificial), e podemos nos aproveitar disso, principalmente nos primeiros minutos”, finaliza.

Azulão mescla experiência e juventude

Fora das competições nacionais desde 2021, o São Caetano também já conquistou a Copa Paulista em um passado recente, em 2019. Em busca de seu segundo troféu, a equipe estreia apenas na segunda-feira (16), diante do Oeste, fora de casa, às 19h.

Diferentemente do Santo André, que tem a média de idade mais baixa do grupo, o Azulão apostou na mescla entre a juventude e a experiência, com jogadores que ultrapassam a faixa dos 30 anos. O treinador será Tuca Guimarães, que apresenta uma expectativa grande. “Uma equipe do tamanho do São Caetano não pode entrar sem pensar nas primeiras colocações. Vamos restabelecer o clube nacionalmente. Sabemos que existem times com maiores investimentos, mas o foco é buscar um calendário maior”, explica.

Um dos trunfos da agremiação é a manutenção de alguns dos jogadores que foram pilares do elenco na Série A-4 do Paulista, como o volante Miguel, 18 anos, eleito o Jogador Revelação do torneio, e também o atacante Fábio Azevedo, 26, artilheiro, melhor atacante e melhor jogador do Estadual.

Em preparação desde abril, o treinador enxerga um grupo pronto para a Copa Paulista. “Conseguimos subir os degraus estabelecidos, tanto em sessões de treino, quanto em amistosos. Claro, ainda há um horizonte de evolução, mas estamos preparados para a estreia”, conta.

Fora de campo, a diretoria anunciou a Amalfi como a nova fornecedora de material esportivo do clube, e deve fazer o lançamento do novo uniforme da equipe nos próximos dias.