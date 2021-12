Turma da Mônica - Lições estreia dia 30 nos cinemas

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



12/12/2021



Talvez este seja um dos filmes infantis mais esperados em 2021. Conta a história de quatro crianças que todo mundo conhece muito bem.

Turma da Mônica – Lições, a tão aguardada sequência do filme Turma da Mônica – Laços (2019), que tem estreia marcada para o fim deste mês, dia 30, em todas as telonas de cinemas do País.

Desta vez, a Mônica (interpretada pela atriz Giulia Benite), Cebolinha (Kevin Vechiatto), Magali (Laura Rauseo) e Cascão (Gabriel Moreira) decidem fugir da escola depois de esquecerem de fazer o dever de casa. Mas, no meio dessa ação, algo sai errado.

Depois disso, essa turminha terá que encarar as consequências, que não serão poucas, e ainda descobrirão o real valor e o sentido da palavra amizade, já que personagens da história vão se mudar de escola.

Além dessas aventuras, os quatro amigos do bairro do Limoeiro descobrem os desafios da passagem da infância para a adolescência, uma vez que os amigos estão com idades entre 13 e 15 anos.

A estreia dessa produção, uma adaptação dos tradicionais quadrinhos de Mauricio de Sousa, era para ter acontecido no ano passado, mas por conta da pandemia da Covid-19 precisou ser adiada.

O sucesso do primeiro filme (Laços) foi tanto que, na época, levou mais de 2 milhões de pessoas aos cinemas.

Turminha mantém as características dos quadrinhos

Durante a participação da Mauricio de Sousa Produções na CCXP (Comic Con Experience) Worlds 2021, evento brasileiro de cultura pop, o diretor do filme Turma da Mônica – Lições, Daniel Rezende, aproveitou para falar sobre a produção e soltar breves spoilers do primeiro minuto do filme.

Segundo ele, a história começa com uma cena de paródia de Romeu e Julieta, claro, estrelada pelos personagens da Mônica e do Cebolinha. Na cena, o ‘casal’ estava reproduzindo a peça muito bem, até que Cebolinha chama a si mesmo de “Lomeu”, já que ele tem a língua presa e troca o ‘R’ pelo ‘L’ nas palavras.

Também como de costume, depois disso, a Mônica para a encenação e reclama dessa troca nas falas do Cebolinha. A cena acontece no quintal da casa dela, com Cascão e Magali como público da peça.

Para tentar seguir com a interpretação, a Dona da Rua sugere que Cebolinha diga “pode me chamar de amor, porque eu te amo, Julieta”.

Em seguida, ele tenta reproduzir novamente a cena, mas acaba travando bem na hora de dizer “eu te amo”. O menino diz que não consegue falar por ser muito “blega”.

Em outra cena também revelada durante o evento, o ator Rodrigo Kenji, que interpreta o Nimbus nesse filme, a Mônica aparece claramente aflita perguntando para Dudu se ele tinha entregado um suposto bilhete para Magali. Ele responde dizendo que ‘sim’, mas sem resposta da garota, o que preocupa Mônica.

História ganha novos personagens como Do Contra, Milena e Marina

Assim como na primeira adaptação do filme de Mauricio de Sousa, a continuação, Turma da Mônica – Lições, outros personagens vão participar da trama.