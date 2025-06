Vai-Vai escolhe local de São Bernardo como enredo para 2026

A Vai-Vai vai levar para o Anhembi, no Carnaval de 2026, um enredo com raízes no Grande ABC. A escola anunciou que São Bernardo será o cenário de sua homenagem, tendo como ponto central o legado da companhia cinematográfica Vera Cruz, que tinha um estúdio na Avenida Lucas Nogueira Gárcez. Com ares de superprodução, o desfile promete trazer para a avenida a história de trabalhadores, imigrantes e sonhadores que ajudaram a construir a identidade cultural da região.

"Atenção, senhoras e senhores. Tomem seus lugares. Com vocês, uma grande produção nacional", inicia a nota oficial da escola, que descreve a proposta do enredo como uma celebração ao cinema nacional e à luta social. O texto exalta a trajetória de personagens anônimos, “caipiras, nordestinos, caiçaras, heróis comuns”, que enfrentaram os impactos do progresso industrial com coragem e dignidade. "Cidade de construção e ternura. Vedete da Pauliceia, ela brilha, reluz e eterniza", finaliza a Vai-Vai. o noem do enredo será A Saga Vencedora de um Povo Heróico. No apogeu da vedete da Pauliceia.

Fundada em 1930, a Vai-Vai é uma das mais tradicionais escolas de samba de São Paulo, com 15 títulos no Grupo Especial. Conhecida por unir excelência técnica e enredos de forte apelo social e cultural, a escola é símbolo de resistência e renovação. Em 2025, a agremiação ficou com o 9º lugar.

Criada em 1949, a Vera Cruz foi um dos maiores projetos do cinema brasileiro no século 20. Com sede em São Bernardo, a companhia buscava rivalizar com os estúdios de Hollywood, produzindo filmes de qualidade com identidade nacional. Obras como O Cangaceiro (1953) projetaram o estúdio internacionalmente.

