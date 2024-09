Escola presente. Vera Cruz se transformou. Recebeu o Colégio Singular. E a Faculdade de Engenharia Industrial.

CARIMBO

Durante uma semana, a partir de hoje, todas as correspondências expedidas no Grande ABC levarão o carimbo do Jubileu de Ouro da Acisbec. É a forma de divulgarmos o nome da Associação.

Valter Moura - Diário, 28-9-1994

A escola de fato marcou presença na Expo-Acisbec 94, nos vários níveis, com estandes criativos em espaços demarcados pelo colaborador Etore Leonel.

NOMES

Ontem Memória citou os integrantes da diretoria da Acisbec comandada pelos saudosos Valter Moura, Sérgio Lalli, Darcy Takeshita e o gerentão Geraldo Morassi.

Hoje relacionamos os membros do Conselho Fiscal (1993-1997): Joaquim Ribeiro da Silva, Laerte Francisco Dias e Carlos Borges (efetivos). E os suplentes: Valdemar Beleze, Diolindo Mareze e Ademir Cândido da Silva.

EDUCAÇÃO. Singular e FEI: o prefeito Lauro Gomes dizia que o seu sonho era ver jovens caminhando em direção ao Alvarenga para estudar Engenharia

NAS ONDAS DO RÁDIO

Clara Nunes.

O retorno a 1981.

O adeus em 1983...

Texto: Milton Parron

No mês de setembro de 1981 a cantora Clara Nunes esteve nos estúdios da Rádio Bandeirantes para uma longa entrevista com os apresentadores Antonio Celso, Edson Guerra e Cunha Neto.

Ela tinha retornado de uma longa turnê pela África, cujas raízes culturais, notadamente a música e a religião, a fascinavam.

Essa entrevista, onde Clara também canta muitos de seus inúmeros sucessos, foi preservada para sempre no CEDOM - Centro de Documentação e Memória da Rádio Bandeirantes - e será apresentada na íntegra no programa Memória deste final de semana.

Lembrando que no dia 5 de março de 1983, Clara Nunes submeteu-se a uma cirurgia de varizes e teve reação alérgica ao anestésico sofrendo parada cardíaca. Permaneceu na UTI durante 28 dias até que na madrugada do sábado de aleluia, 2 de abril de 1983, foi declarada morta em razão de choque anafilático. Estava com 40 anos de idade.

NOTA – Na ilustração, imagem de Clara Nunes no memorial que leva o seu nome, inaugurado em 2012 na cidade mineira de Caetanópolis.

“Clara Mestiça” foi a segunda exposição do Memorial, inaugurada em 2014 e baseada no show homônimo de Clara realizado em 1981: cabelos crespos, volumosos, tiaras de conchas e pés descalços.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 28 de setembro de 1994 – Edição 8817

MANCHETE – Inflação é a menor dos últimos oito anos.

O IPC (Índice de Preços ao Consumidor de setembro de 1994) marcava crescimento de 1.51%.

SANTO ANDRÉ – O governador Luiz Antônio Fleury Filho inaugurou ontem (27-9-1994) a EEPG Professora Odnei Maria Martins Santurbano, na Vila Rica.

TEMPO – A frente fria pegava muita gente de surpresa no Grande ABC, com os termômetros marcando 11 graus.

HOJE

Dia do Colunista Social do Grande ABC, uma homenagem prestada ao jornalista Chiquinho Palmério, em 1977, pelos clubes de serviço da região. Chiquinho era o titular da página Social do Diário.

Dia Mundial Contra a Raiva, desde 2007

Dia do Hidrógrafo

Dia da Lei do Sexagenário

Dia da Lei do Ventre Livre (sancionada em 28-9-1871).

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Em Minas Gerais, hoje é o aniversário de Além Paraíba, Campo Belo e Visconde do Rio Branco.

Em Pernambuco, Jaqueira e Jatobá.

No Paraná, Novo Itacolomi e Prado Ferreira.

No Rio Grande do Sul, Pedras Altas e Santa Cruz do Sul.

E mais: Acopiara (CE), Aparecida do Taboado (MS), Camaçari (BA), Chapada da Natividade (Tocantins), Cruzeiro do Sul (Acre) e Esperantina (PI).

São Venceslau

28 de setembro

(Praga, República Tcheca, 907 – 935). Padroeiro da Hungria, Polônia e Boêmia.

Ilustração: Canção Nova (divulgação)