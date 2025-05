Secretário de Barra Mansa fica atraído pelo Moeda Verde

O Programa Moeda Verde, principal política pública de Santo André que troca recicláveis por alimentos do tipo hortifrúti, atraiu os olhares de autoridades e gestores de mais um município brasileiro. Nessa terça-feira (6), representantes da prefeitura de Barra Mansa, vieram a Santo André para conhecer e implantar ação semelhante na cidade do Rio de Janeiro.

“Para nós é sempre uma grande satisfação compartilhar a experiência e as transformações que ocorreram graças ao Moeda Verde nas comunidades, como aumento da segurança alimentar, da reciclagem e da preservação com o nosso meio ambiente. Ficaremos muito felizes e gratos se a cidade de Barra Mansa implementar o mesmo projeto”, afirma o prefeito de Santo André, Gilvan Junior (PSDB).

O Secretário de Meio Ambiente de Barra Mansa, Rodrigo Viana, acompanhou as trocas do programa na Vila Sá e ficou surpreendido com a praticidade da iniciativa e o engajamento da população. “A gente está encantado. Vocês <CF51>(de Santo André)</CF> têm ganho muito importante com o programa. Em breve, Barra Mansa será contemplada”, disse.