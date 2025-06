Mega-Sena vai sortear R$ 120 milhões

O concurso 2876 da Mega-Sena, realizado neste sábado (14) não teve nenhum ganhador. Sendo assim, o prêmio, de R$ 110 milhões, acumula para o próximo sorteio.

A Caixa estima um valor R$ 120 milhões para quem acertar as dezenas do concurso 2877, que será feito na próxima terça-feira (17), às 20hs, no Espaço da Sorte, transmitido pela canal da Loterias Caixa no YouTube..



Apesar de ninguém acertar as seis dezenas e levar o prêmio máximo, 61 apostas acertaram a quina e vão embolsar R$ 102.600,96 cada uma.

Outros 5.747 apostadores acertaram quatro números e irão receber R$ 1.555,75 cada um.



As apostas para o próximo concurso da Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio em qualquer lotérica, no portal ou app da Loteriais Caixa ou no Internet Banking para quem é cliente do banco.

O valor mínimo para tentar a sorte, escolhendo seis dos 60 números, é R$ 5

De acordo com a Caixa, a chance é de 50.063.860 para cada aposta mínima.