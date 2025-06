PSD reforçará aliança com Tarcísio em programa partidário

O PSD, partido que conta com ministros no governo Lula, enfatizará a aliança com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), durante o programa partidário que exibirá nos canais de televisão ao longo da semana. As inserções, direcionadas para o público paulista, vão de 16 a 27 de junho.

Dos sete vídeos que serão veiculados, cinco citam Tarcísio, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e um dos nomes ventilados para ser adversário de Lula pela presidência em 2026.

"Juntos, o governador Tarcísio de Freitas e o PSD estão dando um novo impulso ao desenvolvimento de São Paulo. São centenas de ações, obras e programas acontecendo agora mesmo, preparando um futuro de ainda maior desenvolvimento", diz uma das peças.

Os vídeos mostram Tarcísio em obras, inaugurações e eventos políticos. "Governo de São Paulo e PSD, uma parceria que leva São Paulo adiante", afirma a narradora no encerramento de alguns dos vídeos.

O presidente do PSD, Gilberto Kassab, afirmou recentemente acreditar que Tarcísio tentará a reeleição para o governo de São Paulo. Disse, porém, que, se Tarcísio se lançar à Presidência, o partido o apoiaria. Kassab é secretário de Governo e Relações Institucionais de São Paulo, na gestão de Tarcísio.

O PSD tem três ministros na Esplanada de Lula, Carlos Fávaro (Agricultura), Alexandre Silveira (Minas e Energia) e André de Paula (Pesca).

Os outros dois vídeos mostram a senadora Mara Gabrilli e a deputada estadual Marta Costa, ambas eleitas por São Paulo, incentivando a filiação de mulheres à sigla.