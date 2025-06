Desmanche com rodas furtadas é flagrado na divisa com Santo André

Uma operação do GOE (Grupo de Operações Especiais) da Polícia Civil de Santo André localizou um desmanche clandestino de veículos na divisa com a Capital, na noite desta quinta-feira (12). A ação aconteceu na Rua Fruta de Guariba, no bairro Jardim São Lucas, após rastreamento de veículo furtado, e terminou com a apreensão de um carro intacto, dois veículos parcialmente desmontados, rodas e peças automotivas.

De acordo com o BO (Boletim de Ocorrência), os policiais do GOE receberam informações de uma seguradora de rastreamento indicando a movimentação de um Jeep Compass furtado por volta das 22h. O veículo, conforme o sistema, transitava nas imediações da área de atuação da equipe de Santo André.

“No desdobramento da operação de combate ao furto de rodas, o GOE, recebeu informação de um veículo furtado já na divisa com o município de São Paulo, e localizou um imóvel”, explicou o delegado Fabio Goulart, supervisor do GOE andreense.





