47ª Festa de Santo Antônio atrai 10 mil pessoas em Ribeirão Pires

A 47ª Festa de Santo Antônio de Ribeirão Pires atraiu 10 mil pessoas durante três dias de atrações musicais, culturais e de resgate das tradições juninas. Organizado pela Paróquia Nossa Senhora de Fátima, com apoio da Prefeitura de Ribeirão Pires, o evento também ofereceu brincadeiras típicas e um variado cardápio gastronômico.

“A Festa de Santo Antônio já faz parte da vida dos moradores de Ribeirão Pires. É uma tradição que atravessa gerações e que temos o compromisso de manter viva. Pensamos sempre em eventos que valorizem a cultura local e que sejam voltados para toda a família”, destacou o prefeito Guto Volpi.

Com o resgate de tradições e músicas típicas do Nordeste brasileiro, Hilma Santos, nascida em Serra Talhada, Pernambuco, e atualmente moradora do Jardim Iramaia, aproveitou a festa para se divertir e matar a saudade da terra natal. “Vim me divertir um pouco. Adoro a música, não posso ouvir que já começo a dançar”, contou a moradora.

A programação musical da 47ª Festa de Santo Antônio animou o público com atrações como Allan & Maicon, Adenildo do Acordeon, Banda de Régia, Forróteando e Fabinho Zabumbão. O destaque do sábado ficou por conta do Sábado com Dança – Versão Junina, que levou ao palco coreografias típicas apresentadas por escolas de dança da cidade.

De Mauá, Maria de Fátima Silvestre, 54 anos, visitou a festa pelo segundo ano consecutivo e aprovou. “É uma festa que vale a pena. Tudo muito bem organizado, ambiente familiar foi uma tarde agradável”, disse.

A Festa de Santo Antônio de Ribeirão Pires faz parte também do circuito religioso da Prefeitura e integra o calendário oficial de eventos da cidade com mais de 110 eventos.

LEIA TAMBÉM

Arraial Solidário de Santo André atrai 10 mil pessoas no segundo dia