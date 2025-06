Taça das Favelas define campeão e cumpre missão de incentivar o esporte

A Taça das Favelas, edição de São Bernardo, chegou ao fim na manhã deste sábado (14), quando o São José venceu o Pérola por 3 a 0, na Arena Orquídeas, e garantiu o título e vaga na fase estadual do torneio. Mais do que um campeonato, significa oportunidade para que jovens de até 17 anos possam sonhar em chegar a um time profissional, além de incentivar a prática esportiva e a integração entre jovens e adolescentes de todas as regiões da cidade.



Organizada e realizada pela Cufa (Central Única das Favelas), com apoio da Prefeitura de São Bernardo, a competição mobiliza mais de 800 mil adolescentes em todo o País. Com vasto histórico nacional, proporciona oportunidade única para os jovens mostrarem seu talento diante de olheiros e clubes profissionais. Ou seja, é um caminho que pode abrir portas para uma futura carreira no esporte.



Um dos exemplos de jogador que disputou a Taça das Favelas e chegou ao futebol profissional é Patrick de Paula, 25 anos, que foi uma das principais revelações do torneio de 2017. Contratado pelo Palmeiras, conquistou títulos importantes, incluindo a Copa do Brasil e duas Libertadores. Em 2022, transferiu-se para o Botafogo, time que ainda defende e ao qual retornou há pouco tempo de grave lesão.



Não por acaso, já que o sonho de muitos garotos que gostam e praticam futebol é chegar ao profissional, a edição 2025 da Taça das Favelas de São Bernardo reuniu 16 equipes, representando 60 favelas, e cerca de 1.000 atletas. Em todo o Brasil, o campeonato é disputado por cerca de 800 mil jovens que moram em comunidades.



INCENTIVO

“É um campeonato de grande expressão na nossa cidade e que contou com todo o apoio do prefeito Marcelo Lima. A importância desse torneio para o jovem é dar oportunidade para ele poder disputar um campeonato não por um time federado, porque ele está participando de uma copa, de uma taça. Então, é muito importante esse incentivo, que é daqui desse social que nós teremos crianças, jovens e adolescentes promissores no esporte do nosso país em um futuro próximo”, destacou o secretário de Esportes e Lazer de São Bernardo, Fran Silva.



O presidente da Cufa de São Bernardo, Marcos Miranda, o Marcão, elogiou o nível técnico das equipes que participaram do torneio e da final, enfatizou a importância para os jovens e agradeceu o apoio da Prefeitura. “É muito gratificante promover um evento desse tamanho. Para os jovens, esse campeonato é uma grande oportunidade de se mostrarem e, quem sabe, muitos deles chegarem ao profissional. A Prefeitura, durante todo o evento, esteve ao nosso lado para apoiar e garantir essa bela organização”.