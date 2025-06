Moradores de Diadema elegem 80 conselheiros populares de saúde

Mais de 5.800 pessoas foram às 20 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Diadema, no sábado (14), para eleger 80 novos membros do CPS (Conselho Popular de Saúde) do município para o biênio 2025-2027.

Cada UBS escolheu dois titulares e dois suplentes para representar a população no colegiado.



LEIA TAMBÉM

Santo André entrega equipamentos públicos de saúde e acolhimento

Durante o dia, a votação transcorreu sem intercorrências. A apuração foi finalizada por volta das 19h30 do sábado. A posse deve ocorrer dentro de 10 dias úteis.



Entre 14 e 28 de abril, 90 moradores foram habilitados para se candidatar a função, que é voluntária.