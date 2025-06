Santo André entrega equipamentos públicos de saúde e acolhimento

A Prefeitura de Santo André entregou neste sábado (14) a modernização do Centro Comunitário Tamarutaca, na Vila Guiomar, junto com a implantação do Núcleo de Apoio da Clínica da Família Vila Guiomar. A iniciativa atendeu a promessa de campanha do prefeito Gilvan Junior (PSDB) e garantiu a revitalização completa de um espaço histórico de convivência e acolhimento.



O local, fundado em 2002 com apoio da Pastoral da Criança e das irmãs Maria Luísa e Rosina Silva, ligadas à Paróquia Santo Antônio, teve origem em um antigo barraco adquirido pelo padre Gaudêncio. Ao longo dos anos, transformou-se em um importante ponto de apoio para mães e crianças da região, oferecendo atividades sociais e comunitárias.

“Este espaço vai funcionar como um projeto piloto para melhorar ainda mais o acesso da população de forma mais próxima aos médicos, enfermeiros e agentes comunitários. É este o cuidado que faz com que a nossa cidade avance cada vez mais em políticas públicas”, destacou o prefeito Gilvan Ferreira.



Na ocasião, o chefe do Executivo elogiou o trabalho realizado pelos agentes comunitários e as melhorias com o Núcleo de Apoio da Clínica da Família. “Assim garantimos um espaço com uma estrutura que facilita o acesso das equipes e proporciona mais facilidade no atendimento e cadastro, por exemplo. Isso é cuidar de quem cuida. Além de olhar para a comunidade, pensamos em quem está trabalhando”, completou.

Com investimento de R$ 700 mil, as obras contemplaram reforma geral, substituição de cobertura, readequações elétrica e hidráulica, melhorias nos banheiros com acessibilidade, nova pintura e adaptação de ambientes para o funcionamento do posto de saúde.



"Começamos com o desafio de recuperar danos estruturais deste equipamento. Agora com a entrega, esperamos que a comunidade receba como um verdadeiro presente, cuide e zele estes espaços", pontuou o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, José Antônio Ferreira.



O piso inferior, que será utilizado pela comunidade, conta com amplo salão para atividades sociais e esportivas como aulas de balé, capoeira, jiu-jitsu, entre outros, além de copa e banheiros acessíveis.



Já o piso superior, com entrada pela rua lateral, foi destinado ao Núcleo de Apoio da Clínica da Família Vila Guiomar.



O espaço passa a oferecer serviços de saúde com equipe multidisciplinar formada por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e quatro Agentes Comunitários de Saúde (ACS), e conta com recepção, dois consultórios, sala de espera, sala de grupos e banheiros.



“É uma entrega muito importante que traz a Saúde para ainda mais perto da comunidade e com a possibilidade de ampliar o atendimento a mais duas mil pessoas. Nosso objetivo é trazer ainda mais serviços para a comunidade do entorno”, projetou o secretário de Saúde, Pedro Seno.



Entre as ações do núcleo estão atividades educativas e preventivas voltadas à saúde mental, combate ao tabagismo, saúde da mulher e do homem, gestação, amamentação, prevenção de acidentes, hipertensão, diabetes e câncer bucal.



A requalificação do espaço fortaleceu a atuação comunitária e ampliou o acesso à saúde e ao apoio social para moradores do Tamarutaca e da Vila Guiomar.