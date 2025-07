Prefeitos demonstram confiança no prazo de entrega do BRT-ABC

Depois de cinco adiamentos, o BRT-ABC, sistema de corredor de ônibus entre o Grande ABC e São Paulo, ainda conta com a confiança de prefeitos da região de que, desta vez, terá o prazo respeitado de entrega, previsto para junho de 2026. O otimismo é justificado pela aceleração das obras, segundo Gilvan Ferreira (PSDB), de Santo André, Marcelo Lima (Podemos), de São Bernardo, e Tite Campanella (PL), de

As declarações dos prefeitos das três cidades do Grande ABC diretamente beneficiadas pelo futuro sistema de BRT ocorreram após reportagem do Diário, a qual trouxe à tona a possibilidade de descumprimento do prazo estabelecido pela Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo). A reportagem encontrou vários trechos ainda com obras incipientes, sem pavimentação ou isolamento de via. O eixo conta com uma parada finalizada em frente ao Shopping Metrópole, em São Bernardo, enquanto outras sequer foram erguidas.

Gilvan ponderou que confia no planejamento apresentado pelo Estado e destacou os impactos positivos do projeto, que em pleno funcionamento, beneficiará 173 mil passageiros por dia entre a região e a Capital. “A Prefeitura de Santo André tem acompanhado de perto e foi informada de que os trabalhos seguem dentro do cronograma previsto, com entrega anunciada para junho de 2026. Seguiremos atentos para que esse compromisso seja cumprido e a população possa usufruir o quanto antes os benefícios desse corredor”, disse.

O Diário conversou com funcionários responsáveis pelas obras do BRT, com a condição de não identificá-los, a fim de evitar represálias. Segundo relatos, os trabalhos ainda estão em ritmo lento e não há crença de que a entrega do corredor se concretize no fim do primeiro semestre do próximo ano. Inclusive, ao lado da Estação Tamanduateí, uma praça abrigará um dos terminais de ônibus do serviço, situado entre a Avenida Presidente Wilson e a Rua Roberto Koch. Entretanto, não há sinal de obra no local.

Na outra ponta, Marcelo Lima pontuou que está testemunhando os avanços dos trabalhos, inclusive do Terminal São Bernardo, à vista do 18º andar do Paço, onde fica seu gabinete. “Os trabalhos seguem dentro do calendário. Essa é a informação que estamos recebendo tanto do Estado, quanto da concessionária que vai executar o serviço. A obra do Terminal do Paço, há 15 dias, entrou, e temos acompanhado, em um ritmo bem maior. Agora cabe à nossa Prefeitura fiscalizar. Eu acredito que será entregue em 2026”, destacou.

Já Tite se coloca à disposição do Estado para garantir que o BRT se torne realidade já no próximo ano. “As obras do BRT-ABC são de extrema importância e, no que depender de São Caetano, quando nos for solicitado, faremos o possível para ajudar em todas as questões que nos cabe. O BRT será um grande avanço para mobilidade e transporte público”, pontuou.

O custo estimado do projeto é de quase R$ 1 bilhão, prevendo um corredor exclusivo de 17,3 km, operado por 92 ônibus elétricos, conectando o Terminal São Bernardo às paradas de Sacomã e Tamanduateí, na Zona Sul da Capital.

