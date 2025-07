Justiça determina que Fundação Criança de São Bernardo seja reestruturada

A Vara da Infância e Juventude de São Bernardo determinou que a Prefeitura de São Bernardo reestruture a extinta Fundação Criança, autarquia que atendia, há 22 anos, desde 1998, crianças e adolescentes em situação de rua e de vulnerabilidade. A instituição foi extinta em 2020 pela Lei Municipal nº 6.940, na gestão do ex-prefeito Orlando Morando (sem partido), norma que foi declarada inconstitucional pelo TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) em 2022 e, de forma definitiva, após recursos, em fevereiro deste ano.

A extinção da Fundação Criança foi aprovada pela Câmara Municipal de São Bernardo com a justificativa de que a autarquia não estaria mais cumprindo seus objetivos e que a medida fazia parte de um pacote de projetos que incluía a extinção de outros órgãos. A norma transferiu os serviços públicos prestados à Secretaria Municipal de Assistência Social.

Na decisão judicial, publicada na terça-feira (1º), a juíza Isabelle Ibrahim Brito alegou que a extinção da autarquia foi ilegal e prejudicou o interesse público, especialmente a proteção de crianças e adolescentes. Segundo o documento, a finalização do atendimento teria violado princípios constitucionais e diversas diretrizes traçadas pela Constituição Federal e pelo ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).

A juíza determinou que a Prefeitura crie, em seis meses, um plano de atuação para a reestruturação da Fundação Criança, o qual deverá ser aprovado judicialmente. A execução e o restabelecimento da instituição, bem como as ações e os programas desenvolvidos, também deverão ser monitorados pela Justiça. Para a elaboração do plano, o Paço deverá ouvir ainda o MP-SP (Ministério Público de São Paulo), o CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) e a sociedade civil, por meio de audiências públicas.

O advogado Ariel de Castro Alves, que foi presidente da Fundação Criança de 2009 a 2013, celebrou a decisão judicial e afirmou que o serviço era referência nacional e internacional em programas e ações de proteção de crianças, adolescentes e jovens.

“Esperamos que a Prefeitura, ao invés de recorrer, cumpra a sentença imediatamente. Além da Fundação, outros serviços que atendiam esse público também foram extintos no município, como centros comunitários que ofereciam diversas atividades nos bairros da cidade; programas de atendimento a famílias e mediação de conflitos nas escolas; o Rotativo Cidadão, de inclusão de jovens no mercado de trabalho, entre outros”, relembrou Alves, que atualmente é presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de São Bernardo e foi secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente.

O Diário questionou o Paço sobre o assunto e aguarda retorno.





