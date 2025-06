Morre Geraldo Izaías Pereira, servidor de carreira em São Bernardo

A Prefeitura de São Bernardo comunicou neste domingo (22) o falecimento de Geraldo Izaías Pereira, aos 66 anos. Servidor com mais de três décadas de atuação no funcionalismo público, ele estava lotado na Secretaria de Esporte e Lazer, onde acumulou contribuições para o desenvolvimento de políticas esportivas no município.

Em nota oficial, a administração lamentou a perda e manifestou solidariedade aos familiares e amigos. “A Administração Municipal se solidariza com a família e amigos de Geraldo Izaías Pereira e permanece à disposição para prestar todo o apoio necessário neste momento de luto”, diz o comunicado.

Geraldo deixa esposa e dois filhos. As informações sobre o velório e o sepultamento ainda não foram divulgadas.