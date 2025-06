Rebeca Bem-Te-Vi conquista campeonato brasileiro de jiu-jitsu

A atleta de jiu-jitsu e natural de São Bernardo, Rebeca Duarte, a Rebeca Bem-Te-Vi, conquistou o Campeonato Brasileiro de Jiu-jitsu, neste sábado (14), em Barueri, na região metropolitana de São Paulo. Rebeca venceu três lutas duríssimas e se sagrou campeã na categoria pluma/faixa cinza, até 30,2 quilos.



“Conquistar o Campeonato Brasileiro é um sonho realizado e uma conquista muito importante na minha carreira”, afirmou a atleta. “Além de ser um dos campeonatos mais difíceis e disputados do mundo, representa o resultado de muito esforço, treino e dedicação. Levar o nome de São Bernardo do Campo para o topo do pódio é um motivo muito grande de orgulho para mim. De São Bernardo do Campo para o mundo, um grande beijo a todos”, concluiu.



Rebeca treina no Centro de Excelência de Judô de São Bernardo e a sua mãe, Leyliene Coutinho, destaca a importância do apoio da administração municipal na carreira da filha. “É um apoio que ajuda ela a evoluir cada vez mais. Com apenas 10 anos, já é uma campeã dentro e fora dos tatames, porque é disciplinada e muito focada, sabe muito bem onde quer chegar”, afirmou.



No próximo dia 22 de junho, a atleta entra novamente no tatame em um campeonato internacional em Fortaleza, no Ceará. Dia 28, compete em Las Vegas, nos Estados Unidos. Em julho, ela compete em Curitiba, Los Angeles e na Flórida, nos Estados Unidos, todos os torneios pela IBJJF (Federação Internacional de Jiu-jitsu Brasileiro). Com 10 anos, a pequena Rebeca Bem-Te-Vi já é tetracampeã do Circuito Paulista de Jiu-jitsu, bicampeã Paulista e já ganhou 38 medalhas de ouro.



O secretário de Esportes e Lazer de São Bernardo, Fran Silva, exaltou o orgulho de toda a cidade por ter Rebeca representando o município. “É uma alegria que nem cabe no peito. São Bernardo acredita nos seus atletas e no poder transformador do esporte. A gente tem muito orgulho da Rebeca e de todos os nossos atletas”, declarou.