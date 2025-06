Quem era a atriz de Além do Tempo morta aos 34 e homenageada após reprise

O nome da atriz e roteirista, Flora Diegues, que lutou ao longo de três anos um câncer no cérebro, voltou ao noticiário e às redes com a reprise da novela Além do Tempo, reexibida pelo Globoplay Novelas, antigo Canal Viva, desde segunda-feira (9).

Na trama espírita que foi ao ar há uma década, em 2015, Flora interpretava Bianca. A novela, que falava sobre reencarnação, era dividida em duas fases.

Segundo o Memórias da Globo, na primeira fase da novela Bianca era filha de Massimo (Luis Melo) e Salomé (Inês Peixoto) e irmã de Felícia (Mel Maia). Era uma jovem vaidosa e sonhadora.

Na segunda vida, ela volta como irmã de Felícia e sobrinha de Massimo que foi morar com o tio quando a mãe viaja para o exterior. Era muito inteligente e ligada em tecnologia. Diferente da Bianca do século 19, de sua primeira vida, desta vez a jovem não se preocupa com o que está na moda e dá valor às coisas simples.

Na época, a atriz precisou se afastar das gravações para operar um aneurisma de emergência.

Quem era Flora Diegues?

Flora Diegues faleceu em 3 de junho de 20 aos 39 anos era filha do cineasta Cacá Diegues, morto em fevereiro, e da produtora Renata Almeida Magalhães.

Ela atuou em O Grande Circo Místico, de Cacá, e em novelas como Questão de Família, Além do Tempo e Deus Salve o Rei.

Flora Diegues iniciou sua carreira no filme Tieta do Agreste, também dirigido pelo pai, e teve passagens pelo teatro nas peças Os Melhores Anos de Nossas Vidas e O Auto da Compadecida.