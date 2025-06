Feira de inverno comemora 25 anos em São Bernardo

A Feimi (Feira da Moda Inverno) completa 25 anos e até o dia 22 será realizada no Pavilhão Vera Cruz, em São Bernardo. Em edição comemorativa, o evento reafirma sua forte conexão com o público da região.

Presente na memória afetiva de muitos moradores do Grande ABC, a feira vai além da experiência de compra. Em cada edição, o Pavilhão Vera Cruz se transforma em um ponto de encontro entre gerações que visitam o evento todos os anos para conferir as novidades e acompanhar o crescimento das marcas ao longo do tempo.

Também é sinônimo de valorização da produção regional, reunindo confecções e malharias do próprio Grande ABC, que mantém presença constante no evento há décadas. Muitos desses expositores participam desde as primeiras edições, quando ainda era uma novidade para o público paulista. Hoje, formam uma rede sólida de negócios locais que gera emprego, movimenta a economia e mantém viva a identidade do polo têxtil da região.

“O Grande ABC faz parte da nossa história desde os primeiros passos da feira. Ver expositores da região que estão com a gente há mais de duas décadas é emocionante. Não é só uma feira, mas sim uma rede de pessoas que cresceram juntas, acreditando no trabalho, na moda feita com carinho e no contato direto com quem valoriza cada peça”, comenta Sônia Sodré, idealizadora da feira.

Esse vínculo entre feira, expositores e público construiu, ao longo de 25 anos, um sentimento de pertencimento que vai muito além do consumo. A confiança que os visitantes têm nos produtos e nas marcas expostas é fruto dessa trajetória conjunta, baseada no respeito, na proximidade e na valorização do feito à mão, da peça bem-acabada e da história por trás de cada coleção.

Com peças de tricô, couro, malharias artesanais e alfaiataria moderna, a feira traz ao público o melhor da moda outono-inverno com preços diretos de fábrica e uma curadoria focada em conforto, versatilidade e tendências. É a união entre tradição e renovação, celebrando um quarto de século de impacto na economia criativa.