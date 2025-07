Motoristas de aplicativo ignoram bolsão e travam trânsito em Santo André

O trânsito na Rua Itambé, em Santo André, tem se tornado caótico no início das noites, principalmente entre 18h e 20h, por causa de motoristas de aplicativo que evitam o corredor exclusivo de embarque e desembarque e param em faixas proibidas. O trecho liga a estação da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) ao terminal de ônibus e concentra intenso fluxo de veículos e pedestres.

Mesmo com a existência de um bolsão com 15 vagas exclusivo para esse tipo de parada, muitos condutores têm ignorado o espaço e parado do lado oposto da via, bloqueando o fluxo de ônibus e obrigando passageiros a embarcar e desembarcar no meio da rua. “Virou um caos”, resume a influenciadora Thais Herrera, 38 anos, de Santo André. “Os motoristas param no ponto errado, atrapalham os ônibus e tudo isso por conta do trânsito no corredor exclusivo.”

“A gente tenta sair com o ônibus e fica quase impossível retornar à via correta”, reforça Petrick da Silva, 44, motorista de ônibus.

Durante a visita da reportagem ao local, não foi observada presença de fiscalização. A Prefeitura de Santo André, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, informou que a Rua Itambé integra a rota da Operação Fluidez e, nos horários de pico, conta com equipe do Departamento de Engenharia de Tráfego posicionada na baia de embarque e desembarque.

Segundo o município, as obras em andamento na região central, com conclusão prevista ainda para este mês, impactaram momentaneamente a operação, que segue ativa conforme o plano de desvio de tráfego vigente. A Prefeitura reforçou que o bolsão foi criado em 2021 justamente para organizar o trânsito e orientar os motoristas de aplicativo a não realizarem paradas irregulares.