Mauá vai lançar aplicativo para facilitar procura por emprego

O governo do prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), planeja lançar um aplicativo para dispositivos móveis que facilitará a procura por vagas de empregos a moradores da cidade. De acordo com a Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo, a ideia é usar o auxílio de inteligência artificial para casar o perfil do candidato à oportunidade oferecida no mercado de trabalho, a partir do segundo semestre deste ano.

A ideia da Prefeitura de Mauá é lançar o dispositivo para os sistemas Android e iOS. Por enquanto, o aplicativo está em aperfeiçoamento, segundo o secretário municipal de Trabalho, Renda e Empreendedorismo, Elton Alves de Carvalho. A tecnologia seria um dos programas previstos para este ano, com intuito de fomentar a economia e geração de trabalho e renda na cidade.

“No próprio aplicativo, o candidato vai, por meio da inteligência artificial, cadastrar a vaga dele e vamos saber em tempo real, aqui na Secretaria, e encaminhar o cidadão até o local. Pretendemos lançar o aplicativo no segundo semestre, de agosto a outubro, enquanto está em fase de teste. Já estamos implementando aqui (na Pasta) para ver como é que vai funcionar”, explicou o secretário.

Por enquanto, a nomenclatura do novo aplicativo ainda é estudada internamente no governo. A aposta da Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo é assegurar um encaminhamento mais rápido e prático para a vaga, oferecendo uma opção à distância para quem não puder ir presencialmente ao CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda), que seguirá atendendo normalmente a população, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Marcelo Oliveira classificou a medida como um futuro avanço para inclusão de trabalhadores ao mercado de trabalho. O prefeito também reforçou a intenção de seguir apostando na qualificação profissional da mão de obra existente no município.

“Essa é mais uma iniciativa do nosso governo para aproximar os trabalhadores da cidade de novas oportunidades de emprego. Queremos facilitar o acesso a quem está contratando, como já fazemos nos nossos feirão do emprego. Nosso objetivo é qualificar cada vez mais a população e abrir portas para que todos tenham mais qualidade de vida e oportunidades”, disse o petista.

Outra aposta para ampliar o horizonte na busca de empregos em Mauá é a Casa de Cursos, inaugurada no mês passado. O prédio, localizado na Avenida Presidente Castelo Branco, nº 401, no Jardim Zaíra, oferece cursos gratuitos nas áreas de Beleza, Moda, Gastronomia e Administração. A iniciativa é fruto de uma parceria da Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo e a Pasta de Assistência Social.

Enquanto isso, de acordo com dados do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), Mauá registrou, de janeiro a abril deste ano, 14.987 admissões e 13.030 demissões, alcançando saldo de 1.957 empregos. Desse montante, 1.371 vagas vieram do setor de serviços, seguido de 429 na indústria, 284 na construção civil e um saldo negativo em comércio, com 126 postos a menos, sob influência do fim das vagas temporárias preenchidas ao fim do ano.

LEIA TAMBÉM