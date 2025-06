Comunidade internacional busca mediar conflito entre Israel e Irã

A comunidade internacional busca mediar o conflito entre Israel e Irã. Houve declarações dos governos dos Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia, por exemplo. Também há relatos de "grande esforço de mediação" por parte de Estados árabes do Golfo.

O presidente americano, Donald Trump, publicou na Truth Social neste domingo (15) que "Irã e Israel deveriam fazer um acordo e farão um acordo" enquanto os EUA usam o comércio para trazer "razão, coesão e sanidade às conversas", disse.

O presidente da França, Emmanuel Macron, por sua vez, reiterou seu apelo por uma "desescalada" no conflito e pediu para que as negociações sejam retomadas, durante discurso em Nuuk, capital da Groenlândia, reporta a Associated Press.

O presidente francês também disse, segundo a agência de notícias, que a questão será abordada em reunião do G7 esta semana, no Canadá, com o objetivo de "prevenir qualquer escalada na aquisição de capacidade nuclear pelo Irã e evitar qualquer tipo de conflagração na região".

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, reiterou a prioridade de "diplomacia e diálogo, visando uma desescalada o mais rápido possível", durante uma conversa com o presidente do Emirados Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. É o que consta em nota do governo do Reino Unido, deste domingo.

Também há "um grande esforço de mediação por parte dos Estados árabes do Golfo para pôr fim ao conflito entre Israel e Irã", reporta a jornalista Amena Bakr neste domingo, enfatizando que até o momento não há sinais de que o conflito esteja se acalmando.

No sábado, 14, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, reafirmou a disposição de Moscou em ajudar a resolver questões sobre o programa nuclear iraniano, segundo a Associated Press. Na ocasião, ele reforçou que o governo russo quer auxiliar na desescalada das tensões entre Irã e Israel.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.