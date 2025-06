Vias do Rudge Ramos terão recapeamento e obras de saneamento

O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), esteve na manhã deste domingo (15) no Bairro Rudge Ramos, onde foi recebido por moradores das ruas Martini e Cândido Portinari, que a partir de terça-feira (17) vão receber obras de saneamento, sob responsabilidade da Sabesp, recapeamento asfáltico e outras melhorias. Na sequência, o chefe do Executivo foi ao Jordanópolis para acompanhar o início de serviços de recapeamento da via de acesso e do entorno da Praça Maria Tudor.



As duas vias do Rudge Ramos somam cerca de um quilômetro e não foram beneficiadas com o serviço de recapeamento realizado no bairro na gestão passada, que agora será feito dentro do Programa Minha Rua Nova, que desde fevereiro deste ano já recapeou mais de 300 ruas e avenidas em diferentes bairros da cidade. O prefeito, que percorreu os cerca de 450 metros da Rua Martini acompanhado por moradores, disse que a Prefeitura também vai realizar a poda de árvores, colocar novos pontos de iluminação e revitalizar calçadas.



“O recapeamento dessas ruas já era para ter sido feito lá atrás, mas agora a gente está mapeamento a cidade e onde não foi feito, nós vamos fazer. E aqui vamos entrar com o serviço já na terça-feira, em parceria com a Sabesp, dentro do Programa Minha Rua Nova. Então, vai ter asfalto novo, sinalização nova, iluminação revisada e outros serviços para deixar tudo novinho nas duas ruas, o que significa também mais segurança para todos que vivem ou passam por aqui. Vocês falaram aqui que há muito tempo várias casas sofrem com problema de esgoto, mas isso vai acabar com a troca de ramais que a Sabesp fará”, disse Marcelo Lima.

Henrique Corrutec mora no Rudge Ramos há 60 anos, na mesma casa, na Rua Martini, e apontou que há tempos a via tem problemas no asfalto devido ao movimento intenso de caminhões, que agora estão proibidos de circular por ali, embora alguns motoristas ainda desrespeitem a placa de orientação. Lembrou também que parte das residências da rua sofrem com refluxo de esgoto em dias de chuvas mais fortes, situação que também se arrasta há anos e que deverá ser resolvida quando a Sabesp concluir os trabalhos, que têm prazo de 60 dias.



“Nós temos problema com o asfalto, como se pode ver, e também na parte de esgoto. Então, essas obras nas ruas Martini e Cândido Portinari são muito necessárias para nós. Ter essa notícia de que olharam por nós é algo muito bom, uma ótima iniciativa, assim como vejo que o prefeito é muito prestativo para atender aos problemas da população. Quer dizer, ele vem ao local analisar para ver se é necessária a obra ou não. É muito interessante esse tipo de atuação, coisa que não vimos antes. Obrigado Marcelo Lima”, comentou.



MINHA RUA NOVA

O programa lançado em fevereiro pelo prefeito Marcelo Lima, e que já beneficiou mais de 300 ruas e avenidas da cidade, há uma semana chegou também ao Bairro Assunção e Jardim Lavínia, quando a Prefeitura iniciou a primeira etapa do recapeamento asfáltico de 14 vias da região. O investimento do município será de R$ 1,9 milhão. Todas terão a troca do pavimento asfáltico, reparo de guias e sarjetas, além de pintura horizontal e vertical. Também reforço na iluminação, caso necessário.