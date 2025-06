Piu faz seu melhor tempo na temporada e fica em 2º nos 400 m com barreiras

O brasileiro Alison dos Santos, o Piu, conseguiu neste domingo (15) seu melhor tempo na temporada nos 400 m com barreiras, com 46s68, e ficou com a segunda colocação na etapa de Estocolmo da Liga Diamante. O vencedor da prova foi o norte-americano Rai Benjamin, com 46s54, e o norueguês Karsten Warholm completou o pódio, com 47s41.

Piu, Benjamin e Warholm também estiveram no pódio nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, com o brasileiro e Warholm em posições trocadas. O norueguês é o atual recordista mundial da prova, com 45s94. Outro brasileiro, Matheus Lima, também participou da prova em Estocolmo, mas sofreu uma queda e não cruzou a linha de chegada.

Com os três principais atletas da prova nos últimos anos em ação, havia uma grande expectativa no estádio que abrigou os Jogos Olímpicos de 1912. Warholm largou bem e dominou a prova até o próximo da décima e última barreira, já na reta final. Atrás dele, vinham Benjamin e Piu, que aproveitaram a queda de rendimento do norueguês para assumir o protagonismo.

O brasileiro até tentou pressionar Benjamin, mas o campeão olímpico conseguiu sustentar sua posição e garantiu o ouro. O domínio de Benjamin, Piu e Warholm é tão grande na prova que o quarto colocado em Estocolmo, o alemão Emil Agyekum, terminou quase 1 segundo atrás do norueguês, com 48s37.