Veja o obituário do Grande ABC deste dia 14 de junho de 2025

SANTO ANDRÉ

Arlindo Coelho de Moura, 94. Natural de Santos (SP). Residia no Jardim Ocara, em Santo André. Dia 9. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria José Botelho Mouta, 89. Natural de Lins (SP). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Manoel Jodar Dearo, 85. Natural de Guaranésia (Minas Gerais). Residia na Vila Marina, em Santo André. Dia 9. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Ana Lúcia Bertaco Brambilla, 77. Natural do Estado de São Paulo. Residia no Parque São Rafael, na Capital. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.

Eunice Gomes da Fonseca, 76. Natural de Belém do Pará. Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Despachante. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.

Edith Maria da Silva Nascimento, 59. Natural de Belo Horizonte (Minas Gerais). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Bruno do Couto Santos, 31. Natural de Santo André. Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Clotildes Teixeira da Silva, 78. Natural de Cajazeiras (Paraíba). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 9, em Santo André. Memorial Planalto.

SÃO CAETANO

Nair Ferreira Hernandes, 92. Natural de São Caetano. Residia no bairro Maracanã, na Praia Grande (SP). Dia 9. Cemitério das Lágrimas.

Nelson Dias, 75. Natural de São Caetano. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Luiz Tolentino Pereira, 72. Natural de Condeúba (Bahia). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 9. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Fábio Rogério Cordeiro dos Santos, 75. Natural de Garanhuns (Pernambuco). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 9. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Clotildes da Hora Filha, 90. Natural de Carira (Sergipe). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 9, em Santo André. Cemitério do Baeta.

Manoel Messias de Oliveira, 69. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no bairro Taboão. Dia 9. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria de Lourdes Oliveira, 67. Natural de São José do Egito (Pernambuco). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal de Diadema.

Vicente de Paula Lima, 66. Natural de Itanhomi (Minas Gerais). Residia no Jardim Célia, Zona Sul de São Paulo, Capital. Dia 9. Vale da Paz.

Roseane Grangeiro Bento, 55. Natural de Esperança (Paraíba). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 9. Vale da Paz.