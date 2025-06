Fundação das Artes promove Mostra de Teatro em São Caetano

Exercícios cênicos, aulas abertas e processos de criação coletiva, desenvolvidos pelos alunos dos cursos livres e técnicos de teatro da Fundação das Artes de São Caetano, compõem a Mostra de Teatro do 1º semestre de 2025. Com entrada gratuita, a programação, com mais de 30 apresentações, vai até 6 de julho, em espaços situados na Fundação das Artes (Rua Visconde de Inhaúma, 730, bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano): Teatro Timochenco Wehbi, Laboratório de Teatro Professora Lídia Zózima e salas experimentais da instituição. A programação está disponível no site www.fascs.com.br.

Os espetáculos abordam uma ampla variedade de temas e estilos – de clássicos da dramaturgia à improvisação, da comédia ao drama social, passando por adaptações literárias, mitologia, crítica contemporânea e investigações autobiográficas.

A mostra é o momento culminante do semestre letivo, resultado de meses de pesquisa, ensaio e criação artística, conduzidos pelos estudantes sob orientação de um corpo docente composto por artistas e educadores. “Mais do que apresentações, a mostra é uma celebração dos processos formativos, dos encontros em sala de aula e da potência criativa de cada turma”, afirma Vanessa Senatori, diretora pedagógica.

Os destaques desta edição incluem o espetáculo Naturalíssimo, que explora a estética naturalista a partir de textos de autores como Nelson Rodrigues e Bertolt Brecht; Feitiço, comédia de costumes ambientada no Rio de Janeiro dos anos 1930; e Prato do Dia, adaptação visceral da peça A Cozinha, de Arnold Wesker.

Também são parte da programação aulas abertas de turmas iniciantes, leituras dramáticas, e os Trabalhos de Pesquisa e Poética Teatral, que evidenciam a diversidade de temas e abordagens das turmas em conclusão do curso técnico.

PROCESSO SELETIVO

Além de prestigiar os espetáculos, os interessados em fazer parte da Escola de Teatro da Fundação das Artes podem se inscrever para os cursos do 2º semestre. As matrículas estão abertas até 27 de junho e contemplam turmas para crianças, adolescentes, adultos, além de formação técnica.

Uma oportunidade de começar (ou aprofundar) o mergulho no universo da arte teatral em uma das mais tradicionais escolas de artes do Estado. O edital para o processo seletivo de novos alunos está disponível no site da Fascs [https://www.fascs.com.br/HotSite/Inscricao].