Novorizontino bate Cuiabá, embala 5ª vitória seguida e cola no líder Goiás

O Novorizontino segue voando na Série B do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo, em jogo válido pela 12ª rodada, a equipe embalou a quinta vitória seguida ao bater o Cuiabá, pelo placar de 3 a 0, no estádio Jorge Ismael de Biasi. Marlon, Matheus Frizzo e Airton Moisés marcaram os gols que mantiveram o time paulista na cola do líder Goiás.

Isso porque, com o resultado, o Novorizontino foi aos 25 pontos e ficou um atrás do Goiás, que tem 26 e que nesta rodada, foi derrotado pelo CRB, por 2 a 0. Já o Cuiabá, apesar da derrota, segue com 21 pontos no torneio.

Mesmo jogando fora de casa, foi o Cuiabá que tomou as rédeas do duelo no início do jogo, criando as principais chances de perigo. Mas, foi o Novorizontino que abriu o placar. Aos 20 minutos, depois de grande jogada de Bruno José, Lucca arriscou de longe e Mateus Passinato fez a defesa parcial. Oportunista, Marlon apareceu e completou para o fundo da rede.

O Cuiabá quase empatou aos 29, quando Mateusinho cobrou falta que tirou tinta da trave do gol de Airton. Já aos 39, as coisas se complicaram ainda mais para o time paulista, quando Jean Irmer foi expulso por falta dura. O cartão vermelho veio após análise do VAR. Apesar da vantagem numérica, o time visitante não conseguiu descontar e por isso, o Novorizontino foi para o intervalo em vantagem.

Na volta para o segundo tempo, o duelo seguiu movimentado, principalmente com o Cuiabá em busca do empate, mas o Novorizontino seguia se defendendo bem graças às defesas de Airton. Em uma delas, aos sete, Derik Lacerda chutou de pernas esquerda e o goleiro paulista agarrou.

Porém, quando parecia que o Cuiabá chegaria ao gol de empate, Alisson Safira também foi expulso por um pé alto, deixando as duas equipes com dez jogadores e acertou a cabeça de Dantas. No primeiro momento, o árbitro havia dado apenas cartão amarelo, mas após analise do VAR, trocou a cor do cartão para vermelho.

Com igualdade em campo, o Novorizontino foi ao ataque e ampliou aos 36 minutos. Airton Moisés foi até a linha de fundo e cruzou para trás, mas ao tentar afastar o perigo, Lucas Mineiro acabou colocando a mão na bola dentro da área. Matheus Frizzo foi para a cobrança do pênalti e não desperdiçou. Já no apagar das luzes, em um contra-ataque, Airton Moisés fechou o placar em 3 a 0.

Diferente da elite, a Série B não irá parar por conta do Mundial de Clubes e por isso, os dois times já voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 13ª rodada. No domingo, o Cuiabá visita o Coritiba, no estádio Couto Pereira, às 16h. Já na segunda-feira (23), o Novorizontino também joga fora de casa, quando encara o Operário-PR, no Germano Kruger, às 19h.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 3 X 0 CUIABÁ

NOVORIZONTINO - Airton; Igor Formiga, César Martins, Dantas e Fábio Matheus (Patrick Brey); Jean Irmer, Marlon (Luís Oyama) e Matheus Frizzo; Pablo Dyego (Léo Tocantins), Bruno José (Airton Moisés) e Lucca (Willian Farias). Técnico: Umberto Louzer.

CUIABÁ - Mateus Pasinato; Mateusinho, Guilherme Mariano, Alan Empereur e Léo Ataíde (Jadson); Patrick De Lucca, Denilson (Lucas Mineiro) e Max (Lucas Cardoso); Juan Christian (Alisson Safira), Derik Lacerda (David) e Edu. Técnico: Guto Ferreira.

GOLS - Marlon, aos 20, do primeiro tempo, Matheus Frizzo, aos 36, e Airton Moisés, aos 51 minutos, do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Denílson (Cuiabá).

CARTÕES VERMELHOS - Jean Irmer (Novorizontino) e Alisson Safira (Cuiabá).

ÁRBITRO - Alisson Sidnei Furtado (TO).

RENDA - R$ 20.405,00.

PÚBLICO - 1.522 total.

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).