Mauá vacina contra a gripe na Nova Estação até quarta-feira

Após a experiência positiva com a aplicação de vacinas contra a gripe na Nova Estação, a Prefeitura de Mauá decidiu manter a iniciativa. As equipes da Secretaria de Saúde estarão no local — próximo à saída para o Boulevard — até a próxima quarta-feira (18), sempre das 16h às 20h. Na quinta e na sexta-feira, 775 doses foram aplicadas em pessoas que circularam pelo espaço.





A escolha da Nova Estação como ponto de vacinação levou em conta o intenso fluxo de pessoas. Além de ser a rodoviária central de Mauá, o local abriga um centro comercial, o que reforça seu potencial estratégico para ações de saúde pública.





Mauá vem ampliando suas estratégias de imunização. Desde a segunda quinzena de maio, o município foi um dos primeiros do Estado de São Paulo a liberar a vacina contra a gripe para toda a população acima de seis meses de idade — uma medida que vai além das diretrizes atuais do Ministério da Saúde, que prioriza grupos como crianças, gestantes, idosos, trabalhadores da saúde e da educação, além de pessoas em situação de vulnerabilidade.





A gripe é transmitida por secreções respiratórias, como ao falar, tossir ou espirrar. Também pode ocorrer por contato indireto, ao tocar superfícies contaminadas e levar as mãos aos olhos, ao nariz ou à boca.





Além da vacinação, as principais medidas de prevenção incluem lavar as mãos com frequência, usar máscaras em locais com aglomeração, cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar e manter os ambientes ventilados.





A Nova Estação está localizada na Praça 22 de Novembro, no calçadão central de Mauá.





Demais locais de vacinação





A imunização contra a Influenza segue disponível nas 23 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Mauá, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30. Para receber a dose, é necessário apresentar um documento com foto e, se possível, a carteirinha de vacinação.





A vacina é segura, gratuita e aplicada em dose única. Algumas UBSs funcionam em horário estendido - UBS Primavera, até 19h, e UBSs Magini, Zaíra 2, São João e Flórida, até 20h.

