União de Marcelo Lima e Alex reconfigura 2028

Se a reaproximação dos líderes dos dois principais grupos políticos de São Bernardo, o prefeito Marcelo Lima (Podemos) e o deputado federal Alex Manente (Cidadania), tornada pública em agenda comum realizada no Paço na segunda-feira, alcançar a eleição municipal de 2028, já é possível antever que o atual chefe do Executivo acumulará potencial de votos suficiente para garantir, ao menos, sua passagem ao segundo turno. Juntos, os dois políticos obtiveram 230.384 votos na primeira rodada do pleito do ano passado, em 3 de outubro, o que equivale a 55,17% dos válidos. Diante disso, a recomposição entre Marcelo e Alex foi vista com extrema preocupação pelos demais atores do teatro do poder são-bernardense – e já há gente disposta a botar água no chope do entusiasmo da dupla.

BASTIDORES

Ora, pois

E por falar em Alex Manente (foto), o deputado federal embarcou ontem para Portugal, onde vai participar do XIII Fórum de Lisboa, de hoje até sexta-feira. Apelidado de Gilmarpalloza, o evento é organizado pelo IDP (Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa), do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes. O parlamentar são-bernardense será um dos convidados da mesa que debaterá o controle da constitucionalidade, amanhã, a partir das 17h, em anfiteatro da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

Lugar de fala

No momento em que o governo de São Caetano lança programa destinado a zerar as filas de espera por consultas em áreas como cardiologia e neurologia, que cresceram na gestão de José Auricchio Júnior (PSD), o ex-prefeito foi à rede social alertar seus seguidores a tomar cuidado com serviços do tipo, já que alguns são prestados por médicos generalistas, que estariam, nas palavras do político, apenas “quebrando um galho”. Auricchio, a propósito, é médico, mas não especialista, segundo seu registro no CFM (Conselho Federal de Medicina).

Vai ter Boulos

Cotado para assumir a chefia da Secretaria-Geral da Presidência, no lugar de Márcio Macêdo (PT), o deputado federal Guilherme Boulos (Psol) estará no Grande ABC na segunda-feira (7). A visita faz parte do giro que o parlamentar faz pelo Brasil para mobilizar a militância em defesa do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em meio à disputa do Executivo com o Congresso. Boulos foi o parlamentar mais bem votado em São Paulo em 2022, superando 1 milhão de sufrágios. Comenta-se nos bastidores que se for chamado a integrar o primeiro escalão, ele abrirá mão da reeleição em 2026 em favor da candidatura da mulher, Natalia Szermeta.

Emendas

O setor de Segurança Pública do Grande ABC conquistou no mês passado importantes reforços financeiros. O deputado federal Carlos Alberto da Cunha, o Delegado da Cunha (Progressistas), destinou R$ 1,1 milhão para três cidades. Santo André foi contemplada com R$ 400 mil, Diadema com R$ 500 mil e Rio Grande da Serra recebeu aporte de R$ 200 mil.

Apoio da bancada

Após registrar um Boletim de Ocorrência, na segunda-feira, por agressão na Câmara de Rio Grande da Serra contra o vereador Marcos Tico (Republicanos), o também parlamentar Léo Alves (PSDB) recebeu uma nota de apoio de colegas da Bancada da Juventude do Grande ABC, composta pelos legisladores João Viana (Cidadania, São Bernardo), Danilo do Teco (Podemos, Mauá), Matheus Brizotto (PL, Ribeirão Pires), Márcio Júnior (Podemos, Diadema), Clóvis Girardi (PT, Santo André) e Diego Cabral (MDB), que está licenciado da Câmara andreense para ocupar a função de secretário de Inovação, Tecnologia.