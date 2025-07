Frio avança no Grande ABC nesta semana; confira médias previstas

O frio volta a ganhar força no Grande ABC ao longo desta semana. De acordo com as previsões meteorológicas, Santo André deve registrar a temperatura mais baixa dos dias já na terça-feira (29), quando os termômetros podem marcar 8°C ao amanhecer.

A queda nas temperaturas começa a ser sentida já a partir de segunda-feira (28), em São Paulo, onde a máxima não deve passar dos 25°C, com céu encoberto e possibilidade de chuva. Na terça-feira (29), o cenário se intensifica na Capital, vizinha à região, com mínimas previstas de 11°C e máxima de apenas 17°C.

No Grande ABC, o resfriamento se prolonga até sexta-feira (1º), dia em que as temperaturas voltam a subir gradualmente.

NA REGIÃO

Em São Bernardo, a terça-feira (29) já começa com 10°C. A elevação das temperaturas só deve ocorrer a partir de sexta-feira (1º), quando a máxima atinge 24°C. O mesmo comportamento climático é esperado para as demais cidades da região — São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.

O QUE CAUSA O FRIO

Segundo meteorologistas, a queda acentuada nas temperaturas é resultado de um sistema de baixa pressão atmosférica que se formou no Paraguai. Esse fenômeno atingiu inicialmente a fronteira de estados do Sul, como Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, e se espalha agora para áreas do Sudeste e Centro-Oeste, trazendo frio e chuva para boa parte do País.