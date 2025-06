Lá vem o tangará. Mascote de uma cidade. Nome de um sítio. De uma escola ambiental. De um cinema que foi “o cinema”. Nome de praça e condomínio. E que voa até o Alto da Serra.

“Os tangarás machos se reúnem em um local chamado arena, onde ficam dançando insistentemente para atrair a atenção de uma única fêmea, que vai escolher o melhor dançarino para se reproduzir”.

Cf. Fábio Schunck, biólogo e ornitólogo, autor do livro “Aves no SESC Bertioga, do mar à serra” (Edições SESC São Paulo, 2024, em terceira edição)

Quem analisa este número da revista “E” do SESC, com o que “Memória” concorda plenamente, é o professor Antonio de Andrade:

Em Santo André a palavra Tangará remete a uma diversidade de referências:

Sítio Tangará

Cine Tangará

Escola Municipal de Educação Ambiental Parque Tangará

Praça Tangará

Condomínio Residencial Tangará

Pousada Tangará (Paranapiacaba).

E o professor Andrade acrescenta: a revista "E" é distribuída, gratuitamente, em todas as unidades do SESC.

A edição que focaliza o tangará é a de junho último (número 12, ano 31).

ENTRE 300, O TANGARÁ

A reportagem destacada pelo professor Antonio de Andrade discorre sobre a nova edição do livro de Fábio Schunck. O autor identificou cerca de 300 espécies que habitam a maior área contígua da Mata Atlântica preservada do Brasil.

Não, na reportagem não é citado Santo André e sua ave símbolo. Claro, não foi esse o propósito da revista “E”. A matéria divulga o brilhantismo do trabalho do biólogo e ornitólogo. Mas o fato de escolher entre 300 espécies um tangará para a capa já deixaria os andreenses que elegeram o símbolo muito felizes.

Vale a pena ler a reportagem. E habituar-se a pegar as edições da “E”. Enquanto isso, acompanhe pelo QR Code reproduzido essa verdadeira e fantástica aventura pelas nossas matas. A Serra Atlântica também faz parte da geografia e memória do Grande ABC.

Crédito da capa – Foto: Fábio Schunck

NOSSO MASCOTE. Na capa da revista do SESC, o tangará; no QR Code, o exemplar completo desta edição da ‘E’

NAS ONDAS DO RÁDIO

Roberto Silva.

O sambista.

300 discos em 78 rotações.

E mais 20 LPs

Texto: Milton Parron

Se o sambista Roberto Silva estivesse vivo teria completado 105 anos em abril último.

Apelidado de “Príncipe do Samba”, começou carreira de cantor, no rádio, no começo da década de 30.

As primeiras gravações ocorreram dez anos mais tarde e devido à grande aceitação do público logo foi contratado pela Rádio Tupi e na sequência também integrou o elenco milionário da Nacional, ambas do Rio de Janeiro.

Inspirado nos cantores Orlando Silva e Cyro Monteiro, Roberto adotou o estilo sincopado e levemente dolente que o diferenciava dos demais intérpretes.

De sua enorme coleção de sucessos destacam-se “Mandei Fazer um Patuá”, “Maria Tereza”, “Escurinho”, “O Baile Começa as Nove” e “Juraci me Deixou”. Gravou no total 350 discos de 78 rotações e 20 LPs.

No programa Memória deste final de semana será apresentada uma entrevista com Roberto Silva, onde além de muitas histórias de bastidores ele cantará, acompanhado por regional, vários de seus sucessos.

Nascido no Rio em 1920, lá mesmo faleceu em 2012.

Memória - Produção e apresentação: Milton Parron. Rádio Bandeirantes em 86.3 e 90.9. Amanhã, às 7h; sexta-feira, às 23h. Disponível nas principais plataformas digitais, no Spotify e no Apple Podcast.

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Sábado, 14 de junho de 1975 – Edição 2772

MANCHETE – Cetesb já pode combater a poluição.

POLÍCIA – Dr. Jorge Miguel, titular da Delegacia de Polícia de Santo André, mandava fechar parque de diversões e estande de tiro-ao-alvo no bulevar da Oliveira Lima: sem alvará, os espaços tinham a presença de menores em salas de jogos.

REPORTAGEM SOCIAL – Roteiro.

Porão 99 no Tênis Clube de Santo André.

Benito De Paula no Aramaçan.

Célia no Volkswagen Clube

The Rebels na Associação dos Funcionários Públicos de São Bernardo

For Exportation no Patropi, em São Caetano.

EM 14 DE JUNHO DE...

1905 – Do correspondente do Estadão em Rio Grande (da Serra), 14 – Estava recolhido ao xadrez, há um mês, um pobre demente, gravemente enfermo.

Ainda assim, o infeliz derrubou uma das paredes da única prisão existente.

Esperam-se providências do sr. dr. chefe de polícia.

Em greve os estivadores de Santos.

Da Agência Havas. Londres, 12 – Jornais ingleses, entre os quais o “Times”, estão muito pessimistas a respeito da paz entre Rússia e Japão.

1920 – Na Serra de Santos, trem se precipita de um viaduto. Locomotiva e vagões de carga morro abaixo. Duas mortes, a do maquinista e do foguista, que residiam com suas famílias numa das casas do primeiro patamar. Foram sepultados em Santos.

Frio intenso em todo o Estado, o que inclui a região.

Em greve os ferroviários do Norte da Itália. Paralisação completa em Milão. Todo o sistema parado na Lombardia.

1955 – Santo André reclamava a construção de prédio próprio para a agência local dos Correios e Telégrafos. Prefeitura reservava área para tal na Praça Quarto Centenário. Havia recursos federais destinados à obra. Mas a nova agência demoraria a se tornar realidade.

Transferido de Novo Horizonte (SP), assumia na Comarca de Santo André o juiz de Direito José Laurence Dias de Figueiredo.

Rotary Santo André realizada reunião-jantar dedicada à colônia italiana. Presidente rotariano, Fábio Kowarick, recepcionava o vice-cônsul da Itália em São Paulo, Giuseppe D’Andrea.

Realizada missa pascal na Igreja Matriz de Santo André. Patrocinio da Pirelli. Ao Evangelho, o bispo diocesano, dom Jorge Marcos de Oliveira.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Hoje é aniversário de Água Fria Goiás (GO), Aragominas (TO), Santana do Mundaú (AL) e São João Batista (MA).

HOJE

Dia da Manicure

Dia do Solista

Dia Mundial do Doador de Sangue.

Santo Eliseu

14 de junho

Discípulo e sucessor do profeta Elias. Viveu no século IX antes de Cristo.

Ilustração – Franciscanos