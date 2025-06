Confira onde assistir a estreia do Flamengo Mundial de Clubes da Fifa 2025

O Flamengo vai estrear no Mundial de Clubes da Fifa 2025 na noite desta segunda-feira (16).

O primeiro jogo do Rubro-Negro na competição será comtra o Espérance, às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos.



No Grupo D e com os ingleses do Chelsea e Los Angeles FC no time, o Flamengo busca uma vaga nas oitavas de final.

O jogo será exibido, ao vivo e gratuitamente, na TV Globo, no canal por assinatura Sportv, no canal do YouTbe CazéTV e no streaming DAZN.

LEIA TAMBÉM:

Plata e Alex Sandro treinam e reforçam o Flamengo contra o Espérance na estreia no Mundial

Onde assistir Palmeiras x Porto neste domingo