Turismo na Amazônia: conheça as melhores épocas para viajar, mês a mês

O turismo de isolamento pode não ser uma prática relativamente nova no mercado, mas evidenciou destinos até então pouco explorados pelos turistas brasileiros, como a floresta Amazônica, a queridinha dos viajantes estrangeiros. Presente em nove estados e em pouco mais de 60% de todo o território nacional, o bioma abriga em seus domínios a maior e mais diversificada biodiversidade do mundo. Quem opta por fazer turismo na Amazônia encontra uma natureza exuberante, com paisagens de tirar o fôlego.

O hotel Cristalino Lodge, situado na região de Alta Floresta, no Mato Grosso, Sul da Floresta Amazônica, em uma reserva particular protegida com mais de 11 mil hectares, separou algumas dicas sobre o clima da região e as melhores épocas para se aventurar pela maior floresta tropical do planeta.

Turismo na Amazônia

Clima

Situada na região dos trópicos e próxima à linha do Equador, a Amazônia é caracterizada como uma floresta tropical úmida. Temperaturas quentes com máximas de 35º e mínimas de 15º podem ser encontradas na região. Durante a noite, a temperatura costuma cair um pouco. Por isso, é sempre bom levar um ou dois moletons leves.

Qual a melhor época?

Não há tempo ruim na Amazônia. Muito embora todas as estações apresentem características distintas, todas as épocas possuem peculiaridades incrivelmente únicas e atraentes. Na Reserva Cristalino Lodge, por exemplo, existem duas estações muito bem definidas: a seca, de junho a novembro, e a verde, de dezembro a maio. Ambas são excelentes para conhecer a Amazônia. Elas oferecem experiências dispares, porém enriquecedoras.

Na estação seca, o Rio Cristalino atinge o seu ponto mais baixo em setembro, com muitas corredeiras. É uma ótima época para avistar aves e animais. Já na estação verde, a floresta se torna mais úmida e o rio atinge o seu ponto mais alto em março, encobrindo pedras e ficando mais calmo e plácido.

Chuvas

As chuvas podem ocorrer durante todo o ano, mas são muito mais comuns entre dezembro e março. Além disso, são bem diferentes das que acontecem em centros urbanos. Elas costumam ser rápidas e fortes, seguidas de um céu limpo e colorido.

Mês a mês

Fevereiro e março

A floresta torna-se verde e florida, com destaque para as orquídeas, helicônias e bromélias. O rio é plácido e belo. A umidade do ar é elevada. É uma boa pedida para observar macacos, devido à abundância de comida na floresta. Além disso, é a época em que muitas espécies estão nidificando ou cuidando de filhotes.

Abril e maio

Entre abril e maio, uma fina camada de vapor de água aparece logo acima da floresta nas primeiras horas do dia. Um belo espetáculo que pode ser acompanhado de perto na Reserva Cristalino Lodge no alto de qualquer uma das torres de observação do local. No período da tarde, o pôr do sol também se destaca. Muitas espécies já possuem filhotes jovens – como os macacos-, e as borboletas costumam ser vistas regularmente.

Junho a outubro

A floresta torna-se mais seca e o rio atinge o seu nível mais baixo, revelando rochas e corredeiras de água cristalina. As noites podem ser um pouco mais frias. É um bom período para observar aves e borboletas. As chances de ver grandes mamíferos nas margens dos rios é maior. Os macacos, por outro lado, são vistos com menos frequência, porque há maior escassez de comida na floresta e os bandos dividem-se em grupos menores.

Novembro a janeiro

Época ensolarada e com elevada visibilidade para turismo na Amazônia. A floresta torna-se mais verde e, no nível do solo, muitos filodendros aparecem. Esta é uma boa época para se observar macacos e aves, pois a floresta está carregada de frutos e outros alimentos.

Média de temperatura ao longo do ano

Mês Min oC Max oC Janeiro 21,9 29,8 Fevereiro 21,9 30,1 Março 22,0 30,4 Abril 21,5 31,0 Maio 20,3 31,1 Junho 17,7 32,0 Julho 15,9 33,7 Agosto 15,7 34,6 Setembro 19,5 34,2 Outubro 21,3 32,4 Novembro 21,9 31,2 Dezembro 22,5 30,1

