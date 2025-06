Em alta na Série D, Água Santa anuncia volante Pedro Thomaz

Na vice-liderança do Grupo A-6 da Série D, com 14 pontos, o Água Santa busca manter a boa fase, e anunciou ontem a contratação do volante Pedro Thomaz, 25 anos. O atleta chega ao Netuno por empréstimo até o fim da temporada. Pedro Thomaz jogava pelo Anápolis, de Goiás, na disputa da Terceira Divisão Nacional.

“Quando eu recebi a proposta para vir, fiquei bem interessado, muito por conta da história do clube, pelo peso da camisa e por ser um time que sempre costuma chegar em retas finais e disputa campeonatos para vencê-los”, disse o reforço.

Natural de Minas Gerais, Thomaz foi criado nas categorias de base do Volta Redonda, onde jogou até 2022. Além do clube carioca, o volante somou passagens por Pérolas Negras, Campinense, Inhumas e Linense. Pelo Anápolis, Thomaz fez parte do elenco que foi finalista da Quarta Divisão em 2024, conquistando o acesso à Série C.

“De mim, o torcedor pode esperar muita dedicação, muito esforço e muita entrega dentro de campo. Venho para contribuir ao máximo e ajudar o Água Santa, e, se Deus quiser, nos classificar e seguir em frente com o acesso”, disse o volante na apresentação oficial.

A nova contratação já participa das sessões de treinamento juntamente com o restante do elenco e terá um tempo extra para se adaptar ao clube, já que o Água Santa terá uma semana de folga, e volta a campo apenas no dia 28 deste mês, para duelo contra o Rio Branco, fora de casa.

Mesmo integrado recentemente à equipe, Thomaz já demonstra confiança no elenco do Netuno. “Minha expectativa é boa. Sinto muita confiança no grupo e vejo que todos os atletas estão comprometidos, se dedicando. O nosso time está muito bem e, a partir dos jogos, é preciso aumentar o nível de concentração para, de fato, conseguir a classificação. Confio muito em nosso grupo, é nítido que todos estão comprometidos e vai dar tudo certo”, completou o meio-campista.

