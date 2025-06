Estreia do Fluminense no Mundial viraliza nas redes sociais

O Fluminense estreou no Mundial de Clubes nesta terça-feira (17), e arrancou um empate sem gols contra o Borussia Dortmund, da Alemanha. A partida se tornou um dos motivos mais comentados do dia nas redes sociais, principalmente no X (antigo twitter), onde usuários debateram sobre o resultado e o desempenho do Tricolor carioca.



“O Borussia deu sorte nesse jogo, o Fluminense amassou”, disse um torcedor carioca. Na partida, o time brasileiro realizou 14 finalizações, enquanto os alemães chutaram em apenas sete oportunidades.



“Uma pena que o Fluminense não venceu. Estava muito ansioso para ver Renato Gaúcho em coletiva falando que ganhar de alemão em mundial é algo que ele está acostumado”, disse um torcedor. O comentário faz referência ao Mundial de Clubes de 1983, quando Renato Gaúcho, ainda como jogador, fez parte do elenco do Grêmio-RS, que bateu o Hamburgo, da Alemanha.



Com o resultado, o Fluminense soma um ponto no Grupo F do Mundial, assim como o Borussia Dortmund. Mamelodi Sundowns, da África do Sul, e Ulsan Hyundai completam a chave.

LEIA TAMBÉM:

Fluminense pressiona, mas estreia com empate no Mundial de Clubes



Mesmo com o empate sendo considerado positivo para o Tricolor carioca, alguns torcedores não pouparam as críticas ao atacante Everaldo, que perdeu uma chance clara aos 12 minutos do segundo tempo. Arias lançou Everaldo em profundidade, deixando o atacante frente a frente com o goleiro Kobel. Ao invés de finalizar, o camisa 9 preferiu passar a bola a Canobbio.



Entre os comentários mais populares, se destacam as críticas sobre a escolha de fazer o passe. Um usuário ironizou dizendo que “sempre tem um bagre para atrapalhar os brasileiros nos torneios internacionais”, e cita também outros jogadores que falharam em momentos decisivos.