Corpus Christi em Mauá: confira o que abre e o que fecha no feriado

O feriado de Corpus Christi, celebrado na quinta-feira (19), vai alterar o funcionamento de alguns serviços públicos em Mauá. A Prefeitura estará fechada tanto na quinta quanto na sexta-feira (20), com retorno na segunda-feira (23), às 8h.



Apesar disso, serviços essenciais seguem em funcionamento. É o caso da coleta de lixo, da varrição de ruas, do serviço funerário, das UPAs, do SAMU e dos parques municipais, que permanecem abertos normalmente.



Quem precisar dos Ecopontos deve se programar: eles fecham na quinta (19) e retomam as atividades na sexta (20) e no sábado (21).



As 23 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) suspendem os atendimentos no feriado, retomando na segunda (23), às 7h. Já as quatro UPAs da cidade – Magini, Zaíra, Vila Assis e Barão de Mauá – seguem com atendimento 24 horas durante todo o período.



No Hospital Nardini, os setores administrativos e o ambulatório estarão fechados, mas os atendimentos de emergência e pronto-socorro seguem funcionando normalmente, com suporte do SAMU e das UPAs.



Os serviços ligados ao trabalho e à assistência, como o CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda), os restaurantes popular e do servidor, e o Café do Trabalhador, não funcionam na quinta e sexta, reabrindo na segunda-feira.



O Centro de Proteção Animal suspende o atendimento apenas na quinta-feira, retomando na sexta. O posto de coleta de sangue também fecha no feriado, mas volta a funcionar normalmente na sexta e no sábado, das 7h30 às 13h.



As feiras livres não sofrem alterações e seguem funcionando nos dias e horários habituais.



Os parques municipais estarão abertos. O Parque da Juventude funciona das 6h às 22h; o Parque Ecológico da Gruta Santa Luzia, das 6h às 18h; e o Parque Ecológico Oswaldo de Dias, no Guapituba, das 7h às 17h.



No domingo (22), a programação do projeto Domingou em Mauá segue com clima de festa junina no Parque da Juventude, das 9h às 17h, incluindo atração musical das 14h às 16h. O parque fica na rua Francisco Ortega Escobar, na Vila Noêmia.