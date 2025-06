Erdogan diz que Netanyahu é maior ameaça da reigão, com escalada de conflito Israel-Irã

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, conversou nesta terça-feira, 17, com o emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, do Catar, para abordar o conflito entre Israel e o Irã, bem como as relações bilaterais e questões regionais, informa uma publicação da presidência turca no X.

"Observando que vem mantendo contatos diplomáticos intensos em relação aos confrontos desencadeados pelos ataques de Israel ao Irã, o presidente Erdogan afirmou que continuará seus esforços para pôr fim à espiral de violência e que Benjamin Netanyahu demonstrou mais uma vez que é a maior ameaça à segurança da região", escreve a postagem, ao se referir sobre o primeiro-ministro israelense.

A publicação menciona ainda que as ofensivas de Israel contra o território iraniano não podem ofuscar a crise humanitária e o genocídio em Gaza, e que Erdogan "alertou contra deixar que os incidentes também afetem a Síria".