GCM de São Caetano prende homem por violência doméstica com apoio do CGE

A GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano, com apoio do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), atuou rapidamente em um caso de violência doméstica registrado na Rua Silvia, no Bairro Boa Vista.

A ação foi iniciada após o sistema de monitoramento do CGE identificar uma situação de briga em via pública nesta segunda-feira (16). Imediatamente, as equipes da GCM foram acionadas e se deslocaram ao local, onde encontraram um casal em discussão.

A vítima relatou que o companheiro havia puxado seus cabelos durante a discussão. Apesar de afirmar que não houve intenção de agressão por parte do companheiro, as imagens captadas pelo sistema de monitoramento confirmaram a ocorrência de violência.

As partes foram conduzidas ao Pronto Socorro Municipal para avaliação médica e, posteriormente, à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de São Caetano. Após análise das evidências e das imagens de monitoramento, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante do agressor por violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha, e lesão corporal qualificada.

O caso destacou mais uma vez a eficiência do trabalho conjunto entre a GCM e o CGE, que permitiu a rápida identificação da ocorrência, o deslocamento imediato das equipes e a preservação de provas importantes através do sistema de monitoramento.