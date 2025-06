Cunha é opção de natureza e gastronomia a 250 km do Grande ABC

Localizada a cerca de 250 km do Grande ABC, a cidade de Cunha, no Interior paulista, tem se consolidado como um destino para quem busca tranquilidade, contato com a natureza e experiências culturais. Situada na divisa entre São Paulo e Rio de Janeiro, a cidade é conhecida por seus ateliês de cerâmica, campos de lavanda e paisagens da Serra da Bocaina.



O município tem atraído visitantes que procuram alternativas mais sossegadas a destinos tradicionais da região, como Campos do Jordão. Além do turismo de natureza, Cunha também se destaca pela oferta gastronômica e pela produção artesanal, incluindo azeites, cervejas e peças de cerâmica.



Entre os passeios mais procurados está a trilha até a Pedra da Macela, localizada dentro do Parque Nacional da Serra da Bocaina. Com acesso de 2,4 km (feito a pé ou de carro em dias específicos), o local oferece uma vista panorâmica que, em dias de céu limpo, alcança o litoral de Paraty (RJ) e a Serra da Mantiqueira.



Outro atrativo bastante visitado são os campos de lavanda. O Lavandário e o Contemplário proporcionam contato com jardins floridos e áreas para descanso, além de lojas com produtos derivados da planta.



O turismo rural também é forte na cidade, com propriedades que oferecem degustação de azeites e piqueniques entre oliveiras. Há ainda rotas de cervejarias artesanais, com possibilidade de conhecer os processos de produção e experimentar rótulos locais.



O centro de Cunha reúne ateliês de cerâmica — uma das marcas do município —, onde os visitantes podem acompanhar o trabalho dos artesãos e adquirir peças produzidas na cidade. A tradição ceramista começou na década de 1970 e é mantida até hoje como símbolo da cultura local.



As trilhas, cachoeiras e cavalgadas complementam o roteiro para quem busca atividades ao ar livre. No Canto das Cachoeiras, por exemplo, há cinco trilhas sinalizadas com diferentes níveis de dificuldade, além de espaço para banho em meio à mata.



A cidade oferece ampla rede de restaurantes que valorizam ingredientes da região, com cardápios que vão da cozinha italiana às receitas tradicionais do interior paulista, como o porco na lata preparado no fogão a lenha. Também há espaços que priorizam produtos locais, como cogumelos, queijos, azeites e embutidos.



Cunha conta ainda com diversas opções de hospedagem, desde pousadas no centro até acomodações em áreas mais afastadas, voltadas para quem busca maior contato com a natureza.



O destino é uma opção para viagens de fim de semana ou roteiros mais longos, especialmente para quem sai do Grande ABC em busca de descanso e experiências que combinam natureza, cultura e boa gastronomia.