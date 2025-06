Jornais alemães exaltam o Flu e a atuação do goleiro Kobel no empate com Borussia pelo Mundial

A estreia do Fluminense no Mundial de Clubes diante do Borussia Dortmund, nesta terça-feira, teve forte repercussão na imprensa esportiva alemã. O desempenho dominante do time carioca foi reconhecido, com destaque para a atuação do goleiro Gregor Kobel, apontado como o principal responsável pelo empate sem gols no Metlife Stadium.

O jornal Kicker, um dos mais respeitados da Alemanha, afirmou que o Borussia "perdeu a chance de começar com vitória contra o representante brasileiro Fluminense e, na verdade, teve até que se considerar sortudo por não ter saído derrotado". O diário destacou ainda que "os homens do Rio de Janeiro estiveram bem mais perto da vitória na noite de terça-feira". O título da matéria, "Harter Brocken Fluminense: Kobel rettet dem BVB einen Punkt", traduzido como "Pedreira chamada Fluminense: Kobel salva um ponto para o BVB", resumiu o tom geral da cobertura.

A publicação valorizou o comportamento ousado do time tricolor, que controlou a maior parte do jogo, impôs forte pressão no campo ofensivo e criou as melhores oportunidades. A falta de pontaria e a atuação decisiva de Kobel impediram um resultado mais justo para os cariocas.

Já o Bild, jornal de maior circulação na Alemanha, também exaltou a atuação do goleiro suíço e relatou um dos momentos mais intensos do segundo tempo. Em rápida sequência, Kobel defendeu um chute de Everaldo e, logo depois, segurou um arremate de Nonato, evitando o gol brasileiro. O lance foi descrito como uma "vingança" do goleiro após uma dividida anterior com Everaldo. O título da matéria foi direto: "Kobel-Rache nach Rambo-Attacke!" ("A vingança de Kobel após ataque à la Rambo!").

Após o jogo, Kobel falou à DAZN e reconheceu a superioridade do adversário: "Eles foram um pouco melhores, mais agressivos e ousados nas disputas. Não vamos supervalorizar esse primeiro jogo, mas também não precisamos inventar desculpas. O importante é que, mesmo jogando abaixo, conseguimos levar um ponto", avaliou.

Apesar da frustração pelo empate, o Fluminense sai fortalecido da estreia. A equipe volta a campo no sábado (21), às 19h (de Brasília), novamente no Metlife Stadium, contra o Ulsan, da Coreia do Sul, em busca da primeira vitória no torneio.